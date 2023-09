Tử vi Chủ nhật ngày 19/3/2023 của 12 con giáp: Tuổi Dần - Ngọ xuất hiện Tam hợp, tài lộc sáng ngời; Sửu - Thìn việc không thuận, kẻo mất tiền của

Xem tử vi Chủ nhật ngày 19/3/2023 , Thương Quan chỉ cho tuổi Tý thấy rằng bạn sắp bước vào một giai đoạn khá cam go về mặt sự nghiệp. Không cần gắng sức quá nhiều, song hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi, để dòng chảy cuộc sống diễn ra tự nhiên. Thổ - Thủy xung khắc nhắc nhở bản mệnh làm gì cũng phải kiên nhẫn, đừng mong làm giàu nhanh hoặc tập thể dục vài hôm là dáng đẹp, uống thuốc xong muốn khỏe ngay... Nếu bạn còn duy trì trạng thái này thì chỉ dễ bị lừa hơn mà thôi.

Tuổi Sửu

Công việc không thuận vì vướng phải Thương Quan. Sửu đi làm với tâm trạng chán nản, nhiều người muốn bỏ việc giữa chừng hoặc xin nghỉ học, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Bạn cảm thấy công việc không có sự công bằng, nhàm chán nên nảy sinh tâm lý tiêu cực gây ảnh hưởng đến công việc.

Tài lộc kém may vì va vào Tương Hại cục. Sửu khá cục tính và thẳng thắn nên khó đòi nợ, tiền trao đi không có khả năng đòi lại được. Hôm nay đi ra đường đừng đem theo nhiều tiền nếu như không có việc cần thiết kẻo bị rơi ví lúc nào không biết. Chuyện tình cảm đi lên nhờ Hỏa sinh Thổ. Hôm nay mọi chuyện hung đều hóa cát, gia đình bình an vô sự, may mắn là đi đâu cũng được ơn trên nâng đỡ.