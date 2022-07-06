Tử vi 9 ngày tới (7/7-15/7), gặp thời đổi mệnh phú quý, 3 con giáp 'tài lộc bung cửa', trúng số giàu to, sự nghiệp phất lên như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 06/07/2022 12:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "tài lộc bung cửa", trúng số giàu to, sự nghiệp phất lên như vũ bão trong 9 ngày tới.

Tuổi Tý

Đúng 9 ngày tới, đường tài lộc của con giáp may mắn này nhờ Kim dưỡng Thủy nên tiền bạc cứ thế mà sinh sôi nảy nở. Những người có ý định mở cửa hàng, khai trương, làm thêm bên ngoài thì nên tận dụng ngày này để tiến hành, đặc biệt là tuổi Giáp Tý. Bạn còn được nhiều người hỗ trợ để tập trung vào những việc mà bản thân đang còn phải cố gắng hoàn thành. Có thể thấy mỗi người một tay giúp bản mệnh xử lý mọi việc một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, nhờ ngũ hành tương sinh tương trợ cho vận trình tình cảm của bản mệnh thêm phần hanh thông, thuận lợi. Nếu có cơ hội thì đây là thời điểm phù hợp để đôi lứa ra mắt gia đình hai bên vì hứa hẹn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Tử vi 9 ngày tới (7/7-15/7), gặp thời đổi mệnh phú quý, 3 con giáp 'tài lộc bung cửa', trúng số giàu to, sự nghiệp phất lên như vũ bão - Ảnh 1
Đường tài lộc của người tuổi Tý nhờ Kim dưỡng Thủy nên tiền bạc cứ thế mà sinh sôi nảy nở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đường công việc của người tuổi Dần có Thiên Tài chiếu nên những người làm tài chính, kế toán hoặc xổ số cực kỳ may mắn trong thời gian tới. Nếu cảm thấy dạo gần đây lương thưởng bị chậm thì hôm nay sẽ có tin vui. Nhiều bạn tuổi Mậu Dần, Bính Dần có thể mua một tờ vé số để thử vậy may trong ngày của mình đến đâu.

Bên cạnh đó, vận tình cảm của người tuổi Dần được Tam Hợp chiếu cố nên cực kỳ khởi sắc. Một hai lời khinh rẻ bâng quơ chẳng thể làm khó được bạn. Cứ sống ngay ngắn thật thà thì ắt được mọi người yêu quý, còn kẻ giả tạo độc ác sẽ sớm bị vạch trần và bị mọi người xa lánh.

Tử vi 9 ngày tới (7/7-15/7), gặp thời đổi mệnh phú quý, 3 con giáp 'tài lộc bung cửa', trúng số giàu to, sự nghiệp phất lên như vũ bão - Ảnh 2
Đường công việc của người tuổi Dần có Thiên Tài chiếu nên những người làm tài chính, kế toán hoặc xổ số cực kỳ may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền nhưng tuổi Thìn mới được khai mở và tiếp cận cùng sự trợ giúp của một người có nhiều kinh nghiệm. Càng tìm hiểu bản mệnh càng thấy hào hứng nhưng để thực sự thay đổi thì lúc này vẫn chưa phải là thời điểm tốt.  Thành quả sau này nhận được chắc chắn rất đáng ngưỡng mộ nên giờ đừng so đo tính toán thiệt hơn làm gì, đâu phải cây nào cũng ra trái ngọt sớm.

Đường tình cảm có Tam Hội nâng bước nên bản mệnh ăn nói được lòng người, tình duyên nở rộ. Bản mệnh biết cách gây ấn tượng với người khác về những điều mình có, tạo lòng tin để mọi người tin tưởng đi theo và làm việc cho mình nên tin vui tha hồ tới.

Tử vi 9 ngày tới (7/7-15/7), gặp thời đổi mệnh phú quý, 3 con giáp 'tài lộc bung cửa', trúng số giàu to, sự nghiệp phất lên như vũ bão - Ảnh 3
Người tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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