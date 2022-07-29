Tử vi 8 ngày tới (30/7 - 6/8), 'cầu được ước thấy', 3 con giáp mở cửa đón GIÓ TÀI LỘC, từng bước vượt qua sóng gió, chạm tay đến đỉnh vinh quang giàu sang

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 16:05

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 8 ngày tới đây (30/7 - 6/8), 3 con giáp may mắn mở cửa đón gió tài lộc, vận trình trải đầy vinh quang, vạn sự bình an.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần là mẫu người mạnh mẽ, tài năng. Họ cũng rất quyết đoán trong phán đoán tình hình và xử lý công việc. Ngoài ra, con giáp này còn có giác quan thứ 6 cùng tầm nhìn tốt, họ cần tận dụng tốt hơn những thế mạnh của bản thân.

Trong 8 ngày tới đây, vận trình tài lộc của con giáp này không thiếu, tiền bạc rủng rỉnh, mang theo nhiều hy vọng đổi đời cho tuổi Dần. Họ đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, làm ăn buôn bán phát tài phát lộc. Người làm công ăn lương cũng nhận được thêm cơ hội phát triển sự nghiệp. Chỉ cần con giáp may mắn không ngừng phấn đấu, vươn lên, bản mệnh hứa hẹn sẽ thu về nhiều tiền bạc trong tương lai. Cuộc sống của tuổi Dần sẽ sung túc, dư dả hơn trước nhiều lần. 

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Trong 8 ngày tới đây, vận trình tài lộc của con giáp này không thiếu, tiền bạc rủng rỉnh, mang theo nhiều hy vọng đổi đời cho tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu rất hiền lành, chăm chỉ, chịu khó hơn người, họ biết nhìn xa trông rộng, từ sớm đã lên kế hoạch tích lũy, biết lo tính cho tương lai. Dù không có điều kiện kinh tế khá giả, cộng thêm thích sự thử thách nên Sửu nhờ sự tháo vát, thao lược và nỗ lực không ngừng nên dễ đạt được vinh quang trong sự nghiệp.

Không cần biết khoảng thời gian vừa qua con giáp này gặp khó khăn ra sao, gặp chuyện xui rủi như thế nào. Bởi trong giai đoạn tới đây, tuổi Sửu sẽ vụt sáng, nhận mệnh Phượng Hoàng, thăng tiến vù vù, tiền tài ồ ạt, cuộc sống thăng hoa nhanh chóng. 

Thần Tài sẽ cho người tuổi Sửu lộc kinh doanh, buôn bán. Không chỉ lợi nhuận ngày càng tăng và tài vận cũng bùng nổ, bù đắp cho những chuỗi ngày vất vả mà họ phải trải qua.

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Thần Tài sẽ cho người tuổi Sửu lộc kinh doanh, buôn bán. Không chỉ lợi nhuận ngày càng tăng và tài vận cũng bùng nổ, bù đắp cho những chuỗi ngày vất vả mà họ phải trải qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thần Tài xuất hiện báo hiệu cho người tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều may mắn trong chuyện tình cảm 8 ngày tới đây. Tuổi Tuất sẽ có được đường tình duyên vượng sắc, vợ chồng yêu thương hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau mỗi ngày, người độc thân mạnh dạn trong việc mở lòng mình hơn, qua đó giúp họ có nhiều cơ hội để có được tình yêu trong thời gian này. 

Tuất còn được quý nhân soi đường, cảm thấy khá thoải mái khi không phải đối mặt với nhiều áp lực nơi công sở. Công việc tiến hành trôi chảy, con giáp này không cần lo lắng quá nhiều, chỉ làm theo kế hoạch đã đề ra là có được kết quả như mong đợi.

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Thần Tài xuất hiện báo hiệu cho người tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều may mắn trong chuyện tình cảm 8 ngày tới đây - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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