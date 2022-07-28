Tử vi 8 ngày tới (29/7 - 5/8), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp hốt trọn may mắn trong thiên hạ, vận trình sắp tới diễn ra suôn sẻ, thời thế lên như diều gặp gió, lộc lá triền miên

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 14:58

Tử vi 8 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn trúng số đổi đời, hốt trọn may mắn trong thiên hạ, làm gì cũng thành công viên mãn, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc vượng phát, tiền của trải đầy nhà.

Tuổi Dần

Trong công việc, người tuổi Dần đã nhận nhiệm vụ gì chắc chắn sẽ hoàn thành việc đó rất xuất sắc, không bao giờ khiến mọi người phải lo lắng hay phiền lòng. Song, đây cũng là một trong những con giáp lận đận nhất về đường sự nghiệp. Lý do là vì tính cách của người tuổi Dần có phần độc lập, dám nghĩ - dám làm và không biết luồn cúi trước bất cứ ai khiến họ khó hòa nhập, làm việc với nhiều người.

Tuy nhiên, tử vi 12 con giáp dự đoán, 8 ngày tới đây tuổi Dần sẽ có nhiều chuyển biến mới trong công việc cũng như cuộc sống khi những sự cống hiến của họ lâu nay sẽ được cấp trên ghi nhận, những ai đang kinh doanh cũng gặp nhiều may mắn, tiền vào như nước nhưng con giáp này cần phải biết nắm bắt cơ hội sắp tới của mình. 

Trong công việc kinh doanh, con giáp may mắn sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Bạn sẽ không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi bản mệnh đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn.

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Trong công việc, người tuổi Dần đã nhận nhiệm vụ gì chắc chắn sẽ hoàn thành việc đó rất xuất sắc, không bao giờ khiến mọi người phải lo lắng hay phiền lòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì Mão đặt ra thì sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì, bạn sẽ phải trải qua qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường, thế nhưng sau những ngày khổ tận cam lai con giáp này sẽ thu được trái ngọt cho mình.

Trong khoảng thời gian tới đây, tài lộc của con giáp này sẽ bùng phát, vận may ập đến, làm giàu chính đáng. Bạn được tương sinh với nước trong ngũ hành hoàng đạo, khi vận may lớn ập đến, Mão được kỳ vọng sẽ quét sạch hoàn cảnh cơ bản đã bỏ lỡ thuở ban đầu, tránh làm giàu bất ngờ.

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Trong khoảng thời gian tới đây, tài lộc của con giáp này sẽ bùng phát, vận may ập đến, làm giàu chính đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sinh ra đã có khí chất của bậc đế vương. Con Khỉ có tinh thần và thước đo khác hẳn với những người khác, điều này đồng nghĩa với việc con giáp này đặc biệt thích hợp để làm quản lý. Tuổi Thân là những người thông minh và có năng lực, dù dấn thân vào ngành nghề gì, Thân đều có thể tự mình làm tốt.

Theo tử vi, trong 8 ngày tới con đường hậu vận của người tuổi Thân  sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi khi họ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể hết.

Thời gian này tuổi Thân có thể thu về những khoản tiền lớn thoái mai tiêu pha hoặc làm những việc mà tuổi Mão ấp ủ mong ước từ bấy lâu nay.

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Theo tử vi, trong 8 ngày tới con đường hậu vận của người tuổi Thân  sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi khi họ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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