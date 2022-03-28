Tử vi 7 ngày tới (29/3 - 4/4), Ngũ Hành vừa vặn, 3 con giáp này được Thần May mắn che chở, sự nghiệp vượng phát, tài lộc thăng hoa

Với tính cách cởi mở và hào sảng, họ người tuổi Dần thường được Thần May mắn che chở. Trong 7 ngày tới (29/3 - 4/4), vận thế của con giáp này có xu hướng phát triển, đón nhận nhiều niềm vui, sự nghiệp hưng thịnh. Vì vậy mà bản mệnh có nhiều hy vọng hơn, tiền cũng kiếm được nhiều hơn.

Con giáp này gặt hái được nhiều thành tựu về tiền tài, trở thành vị sếp nhiều người ngưỡng mộ, quý nhân cũng ngày một nhiều. Người làm kinh doanh có thêm nhiều khách hàng mới, thu nhập cũng không ngừng tăng cao. Đặc biệt tới cuối năm, nhờ bạn bè và đối tác giúp đỡ nên sự nghiệp của Dần thăng tiến, có cơ hội làm giàu bất ngờ.

Trong 7 ngày tới (29/3 - 4/4), người tuổi Mão sẽ liên tục gặp vận may về tiền bạc lẫn sự nghiệp. Cụ thể, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi đối với người tuổi Mão. Trong công việc, người tuổi Mão sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo mới, đưa ra kế hoạch hay mục tiêu phát triển lâu dài, từ đó con đường sự nghiệp cũng rộng mở hơn nhiều.

Đặc biệt, với đầu óc thông minh và nhạy bén, những người tuổi Mão đứng ra kinh doanh hoặc làm ngành nghề có liên quan tới kinh doanh không chỉ thu hút được nhiều đối tác, hợp đồng béo bở mà còn được đồng nghiệp, cấp trên ghi nhận, coi trọng.

Trong 7 ngày tới (29/3 - 4/4), người tuổi Mão sẽ liên tục gặp vận may về tiền bạc lẫn sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hiền lành, trầm tính và ít thể hiện suy nghĩ của bản thân. Trong công việc, họ chăm chỉ, linh hoạt, luôn trung thành và có trách nhiệm với công việc mà mình đang làm. Vì vậy, họ luôn được những người xung quanh tin tưởng, yêu quý.

Theo tử vi 7 ngày tới (29/3 - 4/4), con giáp tuổi Dậu có cơ hội thăng chức, tăng lương cao hơn những con giáp khác. Họ mang tính cách khá ổn định, bản lĩnh, dũng cảm. Công việc của họ trong thời gian này có nhiều thăng tiến, vận trình tài lộc cũng tốt hơn rất nhiều. Họ giỏi giao tiếp xã hội nên làm ăn thuận lợi. Chuyện buồn qua đi, chuyện vui gõ cửa, người tuổi Dậu có tài lộc đầy nhà, vận trình thăng tiến không ngừng.

Theo tử vi 7 ngày tới (29/3 - 4/4), con giáp tuổi Dậu có cơ hội thăng chức, tăng lương cao - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.