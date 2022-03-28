Kể từ ngày 29/3, TÀI LỘC vững vàng, TÀI CHÍNH dư dả, 3 con giáp này cầu được ước thấy, mua may bán đắt, song hỷ lâm môn

Người tuổi Mão có tính cách ôn hòa, thông minh hóm hỉnh, quan sát lời nói và cách diễn đạt, cảm thông trong cuộc sống, không chỉ nhìn nhận vấn đề từ góc độ của mình nên thường được mọi người đánh giá cao bởi những người khác. Dù phải đối mặt với nhiều cạnh tranh, họ vẫn có thể nổi bật giữa đám đông.

Kể từ ngày 29/3 , người tuổi Mão sẽ được vận khí hanh thông, áp lực không quá lớn, nơi làm việc ngày càng suôn sẻ, thuận lợi luôn đi đầu, nhân duyên thuận lợi, hanh thông, hạnh phúc nối tiếp nhau và mưu cầu giàu sang, con đường suôn sẻ hơn và cuộc sống không còn nghèo khó.

Thời gian qua, người tuổi Hợi gặp khá nhiều sóng gió cả về chuyện tình cảm lẫn con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, kể từ ngày 29/3, người tuổi Hợi có nhiều bước tiến rõ rệt, đặc biệt là sự nghiệp.

Theo tử vi 12 con giáp, tài vận của tuổi Hợi thăng tiến và đây là thời điểm thích hợp để đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực. Kể từ ngày 29/3 là thời điểm may mắn nhất trong năm của người tuổi Hợi, khi công việc thuận buồm xuôi gió, có nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhập tăng lên, chuyện tình cảm cũng êm ấm.

Kể từ ngày 29/3, người tuổi Hợi có nhiều bước tiến rõ rệt, đặc biệt là sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, sống hòa nhã với mọi người xung quanh. Vì vậy, con giáp này thường gặp những điều may mắn trong cuộc sống, thu về cả danh và tài. Trong công việc, người tuổi Mùi không thích sân si, tranh giành. Họ cũng ngại va chạm, đấu đá với người khác.

Kể từ ngày 29/3, con giáp tuổi Mùi được Thần Tài phù hộ. Những điều xui xẻo cũng qua đi, những điều may mắn gõ cửa nhà người tuổi này. Họ làm việc hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm nên sẽ được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, con giáp này còn được bạn bè mang lại rất nhiều thông tin có lợi về kinh doanh. Do đó, tuổi Mùi có thể nghiên cứu chuyện khởi nghiệp và tự mình làm chủ công việc thật suôn sẻ.

Kể từ ngày 29/3, con giáp tuổi Mùi được Thần Tài phù hộ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.