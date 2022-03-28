Bước qua ngày 29/3, KHỔ TẬN CAM LAI, 3 con giáp này sinh khí thịnh, quý nhân che chở, tài lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 11:12

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp này khi bước qua ngày 29/3 công danh thành toại, quan lộ vững chắc, tài lộc viên mãn, sự nghiệp hanh thông.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chín chắn, vững vàng, đối xử chân thành, điềm đạm với cuộc sống, dù ở môi trường sống như thế nào họ vẫn luôn giữ được nét lạc quan, họ biết ơn và bằng lòng hơn trong cuộc sống, sẵn sàng làm việc chăm chỉ để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.

Bước qua ngày 29/3, người cầm tinh con Trâu sẽ sinh khí thịnh, quý nhân che chở, tài lộc hanh thông, sự chân thành, chăm chỉ của bạn có thể gây ấn tượng với quý nhân xung quanh, quý nhân phù trợ, gặt hái được nhiều thành công. Tại nơi làm việc, tuổi Sửu các nhà lãnh đạo đánh giá cao về mọi mặt, nắm bắt cơ hội để làm việc chăm chỉ, thu được nhiều tài sản hơn và tin vui vẫn tiếp tục.

ngay 29/3 1
Bước qua ngày 29/3, người cầm tinh con Trâu sẽ sinh khí thịnh, quý nhân che chở, tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong công việc, người tuổi Thân không bao giờ lùi bước. Vì vậy mà việc con giáp này giàu có chỉ là sớm hay muộn. Thân luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, năng lực mạnh mẽ. Họ lạc quan và xem trọng mối quan hệ tình cảm.

Bước qua ngày 29/3, Thân sẽ dẹp bỏ được những lỗ hổng tài chính, cuộc sống tốt đẹp viên mãn. Vận may không chỉ đến trên phương diện tài lộc mà còn đến trên phương diện tình cảm. Vì vậy mà cuộc sống của Thân ngày càng tốt đẹp hơn. Trong tương lai không xa, con giáp này có thể được thăng chức, công việc suôn sẻ. Phúc phần tăng gấp bội, cơ hội kiếm tiền những tới nhiều bất ngờ.

ngay 29/3 2
Bước qua ngày 29/3, Thân sẽ dẹp bỏ được những lỗ hổng tài chính, cuộc sống tốt đẹp viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bước qua ngày 29/3, người cầm tinh con Rồng sẽ có khởi đầu tốt đẹp, là giai đoạn chuyển giao để đón nhận những điều phúc khí. Nếu may mắn, họ vừa có công việc thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, vừa sở hữu tình duyên như ý, đời sống cá nhân khỏe mạnh.

Quý nhân bên cạnh có thể sẽ đem tới cho người tuổi Thìn sự giàu có, giúp họ ổn định tài lộc, đạt thành những nguyện vọng. Khi người tuổi Thìn tự nỗ lực phấn đấu, làm việc chăm chỉ thì sự nghiệp của họ ắt tăng tiến một cách vững chắc.

ngay 29/3 3
Bước qua ngày 29/3, người cầm tinh con Rồng sẽ có khởi đầu tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 ngày tới, Tinh Cầu tỏa ánh hào quang, 3 con giáp này làm đâu thắng đó, sự nghiệp phát triển không ngừng, tài lộc, của cải tăng cao bội phần

Đúng 5 ngày tới, Tinh Cầu tỏa ánh hào quang, 3 con giáp này làm đâu thắng đó, sự nghiệp phát triển không ngừng, tài lộc, của cải tăng cao bội phần

Theo tử vi 5 ngày tới, 3 con giáp này đạt được nhiều bước tiến trong sự nghiệp, tốc độ phát triển không ngừng, có cơ hội bùng nổ tài lộc, tiền tài tăng cao gấp bội, may mắn và tài lộc cùng kề bên.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 29/3 tử vi ngày 29/3/2022 tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi tháng 3

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 1 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất