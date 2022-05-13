Tử vi 7 ngày tới (14/5-20/5), phúc khí căng tràn, những con giáp sau vét sạch ví của Thần Tài, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 13/05/2022 11:20

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vét sạch ví của Thần Tài, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà trong 7 ngày tới.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ đón nhận sự nghiệp phát triển tốt trong 7 ngày tới. Bạn có thể giàu lên nhanh chóng nhờ tính cách chịu thương chịu khó, luôn chờ cơ hội tốt để phát huy tài năng. Tất nhiên, bạn không ngồi há miệng chờ sung mà luôn làm việc chăm chỉ, hết công suất và có trách nhiệm với những việc mình làm. 

Người còn độc thân cũng có cơ hội được gặp người mà bạn yêu mến. Lúc này, bạn cần mở lòng hơn nữa thì mới sớm thoát được cảnh độc thân. Từ sự nghiệp, tình duyên đều có nhiều điểm sáng giúp tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn.

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Người tuổi Sửu sẽ đón nhận sự nghiệp phát triển tốt trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ được thần Tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng trong 7 ngày nữa. Bạn đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần Tài, sung sướng an nhàn đến vài năm sau. Đồng thời, nhờ có quý nhân xuất hiện mà công việc của bạn trở nên thoáng đãng hanh thông, phát triển lên như diều gặp gió.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm, gia đạo luôn tràn ngập may mắn và niềm vui. Cuộc sống gia đình tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc trọn vẹn. Ngoài ra, bạn luôn có tính cách khá mạnh mẽ và cứng rắn, dù ở tình huống nào bạn sẽ luôn giữ bình tĩnh và giải quyết vấn đề theo cách tốt nhất.

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Người tuổi Dậu sẽ được thần Tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng trong 7 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có cuộc đời mới lên như diều gặp gió trong thời gian tới. Đây chính là thời hoàng kim của bạn đã tới. Bạn sẽ gặp nhiều may mắn như hổ mọc thêm cánh, thỏa sức phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến rõ rệt. Trong khoảng này, bạn làm ăn buôn bán hay theo đuổi con đường quan lộ đều thuận buồm xuôi gió.

Bên cạnh đó, đào hoa cũng vượng vận nên tình yêu sẽ nảy nở đối với người chưa tìm được một nửa của cuộc đời mình. Người đã là "hoa có chủ" thì chuyện tình cảm cũng diễn ra tốt đẹp, ngày càng hạnh phúc.

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Người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn như hổ mọc thêm cánh, có cơ hội thăng tiến rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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