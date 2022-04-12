Tử vi 7 ngày tới (13/4 - 19/4), trời đất ban lộc, vận trình khai thông, 3 con giáp chuyển vận giàu sang, vàng đeo đầy người, tận hưởng mùi vị vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 12/04/2022 02:07

Tử vi 7 ngày tới (13/4 - 19/4), 3 con giáp may mắn sự nghiệp phát triển, tiền của dồi dào. muốn gì được nấy, thủ hưởng sự giàu sang.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 7 ngày tới vận trình lên hương, tiền tài thuận lợi. Con giáp chăm chỉ, có nhiều ý tưởng mới giúp công việc vốn nhàm chán trở nên thú vị và năng suất hơn. Từ đây, bản mệnh được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách mới, đủ để con giáp này phát huy năng lực bản thân.

Con đường tài lộc tăng tiến không ngừng. Bản mệnh quản lý tốt chi tiêu nên hạn chế được những khoản phát sinh bất ngờ. Bên cạnh việc có được cuộc sống sung túc, thoải mái, Mùi cũng tích lũy một món tiền không nhỏ cho các phi vụ làm ăn sau này.

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Người tuổi Mùi trong 7 ngày tới vận trình lên hương, tiền tài thuận lợi. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 7 ngày tới, người tuổi Tuất đón nhận tin hỷ. Con giáp may mắn đảm nhận việc nhẹ nhưng vẫn gặt hái được thành công vang dội. Sự nghiệp phát triển không ngừng, Tuất sẵn sàng đón nhận mọi thử thách để rèn luyện bản thân, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Tài lộc có điểm sáng, con giáp có thể sẽ được thưởng nóng hay tăng lương bất ngờ.

Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu. Tình yêu của cả hai ngày càng bền chặt, rất khó chia lìa.

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Trong 7 ngày tới, người tuổi Tuất đón nhận tin hỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 7 ngày kế tiếp có nhiều tiến triển thuận lợi ở cả công việc và cuộc sống. Con giáp không phải mất quá nhiều thời gian mà đã hoàn thành được đúng như kế hoạch trước đó. Nhìn chung, mọi dự định đều diễn ra suôn sẻ.

Lộc làm ăn trời cho không dễ dàng mà có được, con giáp hãy cố gắng hết mình, tuyệt đối không bỏ lỡ nhé. Nếu mọi thứ suôn sẻ, Hợi sẽ rất nhanh phất lên giàu sang, phú quý.

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Người tuổi Hợi trong 7 ngày kế tiếp có nhiều tiến triển thuận lợi ở cả công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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