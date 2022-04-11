Trong 40 ngày tới, phúc khí đã cạn, tài lộc lâm nguy, 3 con giáp làm gì cũng thất bại, sự nghiệp lụi tàn, dễ lâm vào cảnh khó khăn, túng thiếu

Tâm linh - Tử vi 11/04/2022 22:47

Hãy cùng xem bạn có thuộc top 3 con giáp xui xẻo dưới đây không nhé.

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Tỵ trong 40 ngày tới diễn ra tương đối phức tạp. Con giáp này cần phải kiểm soát tốt tâm tình và tính bao đồng của mình. Việc linh hoạt trong mỗi tình huống giao tiếp là điều rất cần thiết để giữ vững vận trình sự nghiệp. Vận trình tài lộc có xáo trộn. Các khoản phát sinh ngoài dự tính ngày một nhiều thêm, trong khi thu nhập lại có chiều hướng giảm sút đặt ra nhiều nỗi lo.

Chuyện tình cảm có nhiều trắc trở. Công việc bận rộn quá mức, trong khi bản mệnh lại không thể cân đối tốt các phương diện cuộc sống nên dễ làm buồn lòng những người bên cạnh mình vì thời gian ở bên nhau còn hạn chế.

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Công việc của tuổi Tỵ trong 40 ngày tới diễn ra tương đối phức tạp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vướng nhiều thị phi trong 40 ngày tới. Con giáp hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực bởi đây có thể là nguyên nhân gây ra những sai lầm và khiến bạn phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Nguồn thu nhập không ổn định, bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu nếu không sẽ lâm vào túng thiếu, nợ nần.

Con giáp xui xẻo nên tránh xa những cuộc tranh cãi, xung đột bởi dù bạn có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu thì cơ hội chiến thắng cũng sẽ không cao. Mọi thứ phát triển tự nhiên theo quy luật vốn có nên Thìn đừng quá căng thẳng nhé.

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Người tuổi Thìn vướng nhiều thị phi trong 40 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vướng nhiều khó khăn trong vận trình tài lộc vào 40 ngày tới. Con giáp "ngủ quên" trong chiến thắng trước đó để rồi phải nhận thất bại ê chề. Bên cạnh đó, bản thân còn vung tiền vào những việc chẳng mang lại lợi ích gì nên rất nhanh lâm vào túng thiếu. Bạn hãy nhanh chóng chấn chỉnh lại mọi thứ trước khi quá muộn.

Sức khỏe của con giáp không được ổn định. Con giáp này có thể thử đổi món ăn mình yêu thích để kích thích ăn uống và thêm nhiều hoa quả để bổ sung dưỡng chất.

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Người tuổi Hợi vướng nhiều khó khăn trong vận trình tài lộc vào 40 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

* Bái viết chỉ mang tính tham khảo.

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