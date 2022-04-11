Tử vi 49 ngày tới, Hung tinh ám vía, 3 con giáp xui xẻo đủ đường, làm ăn lụn bại, tài lộc tiêu tan, lâm vào cảnh khó khăn, nguy khốn

Tử vi 49 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo sự nghiệp tụt dốc, tiền bạc lao đao, gặp nhiều khó khăn, trắc trở.

Tuổi Thân Người tuổi Thân trong 49 ngày tới dễ gặp phải những điều không như mong muốn. Những hành động vô tình của con giáp có thể khiến người khác hiểu lầm, và kết quả là đôi bên xích mích hoặc to tiếng với nhau. Thị phi bủa vây, công sức của bạn trước nay không được công nhận. Trong thời điểm đen tối này, bản mệnh nên bình tĩnh giải quyết từng vấn đề. Chỉ cần hiểu lầm được tháo gỡ là mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như xưa. Đừng để sự sĩ diện mà cố chịu đựng một mình. Mối quan hệ con giáp xui xẻo này và nửa kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, khó thông cảm được cho đối phương. Bạn không nên để sự căng thẳng này kéo dài.

Người tuổi Thân trong 49 ngày tới dễ gặp phải những điều không như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Người tuổi Sửu trong 49 ngày tới vướng phải nhiều bất ổn trong cả công việc và cuộc sống. Áp lực công việc, những suy nghĩ tiêu cực bao vây khiến con giáp khó lòng đưa ra những quyết định đúng đắn. Ngoài ra, trong thời gian này, con giáp rơi vào cục diện ngũ hành tương khắc nên bản mệnh cần cẩn thận tiểu nhân. Những người này có thể vì ghen tỵ với thành công trước đó của bạn mà gài bẫy hãm hại. Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều mâu thuẫn. Con giáp đừng chỉ biết nghĩ đến bản thân, hãy sống và quan tâm đến cảm xúc của nửa kia thay vì chỉ biết đòi hỏi mọi thứ phải theo ý mình. Sự rõ ràng và tôn trọng lẫn nhau là chìa khóa duy trì hạnh phúc của cặp đôi hiện tại.

Người tuổi Sửu trong 49 ngày tới vướng phải nhiều bất ổn trong cả công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Người tuổi Hợi gặp nhiều chuyện không may trong 49 ngày tới xui xẻo bao vây. Các mối quan hệ xã hội của bản mệnh dễ gặp những điều không như ý. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta cũng sẽ được đáp lại bằng một tình cảm tương xứng. Bạn cần chấp nhận thực tế đáng buồn này và không nên quá thất vọng. Con giáp xui xẻo này dễ khắc khẩu với nửa kia. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện và đợi thời điểm thích hợp hơn. Người tuổi Hợi gặp nhiều chuyện không may trong 49 ngày tới xui xẻo bao vây - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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