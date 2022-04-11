Tử vi 49 ngày tới, Hung tinh ám vía, 3 con giáp xui xẻo đủ đường, làm ăn lụn bại, tài lộc tiêu tan, lâm vào cảnh khó khăn, nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 11/04/2022 20:58

Tử vi 49 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo sự nghiệp tụt dốc, tiền bạc lao đao, gặp nhiều khó khăn, trắc trở.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 49 ngày tới dễ gặp phải những điều không như mong muốn. Những hành động vô tình của con giáp có thể khiến người khác hiểu lầm, và kết quả là đôi bên xích mích hoặc to tiếng với nhau. Thị phi bủa vây, công sức của bạn trước nay không được công nhận. Trong thời điểm đen tối này, bản mệnh nên bình tĩnh giải quyết từng vấn đề. Chỉ cần hiểu lầm được tháo gỡ là mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như xưa. Đừng để sự sĩ diện mà cố chịu đựng một mình.

Mối quan hệ con giáp xui xẻo này và nửa kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, khó thông cảm được cho đối phương. Bạn không nên để sự căng thẳng này kéo dài.

con gipa xui xeo 1
Người tuổi Thân trong 49 ngày tới dễ gặp phải những điều không như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 49 ngày tới vướng phải nhiều bất ổn trong cả công việc và cuộc sống. Áp lực công việc, những suy nghĩ tiêu cực bao vây khiến con giáp khó lòng đưa ra những quyết định đúng đắn. Ngoài ra, trong thời gian này, con giáp rơi vào cục diện ngũ hành tương khắc nên bản mệnh cần cẩn thận tiểu nhân. Những người này có thể vì ghen tỵ với thành công trước đó của bạn mà gài bẫy hãm hại.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều mâu thuẫn. Con giáp đừng chỉ biết nghĩ đến bản thân, hãy sống và quan tâm đến cảm xúc của nửa kia thay vì chỉ biết đòi hỏi mọi thứ phải theo ý mình. Sự rõ ràng và tôn trọng lẫn nhau là chìa khóa duy trì hạnh phúc của cặp đôi hiện tại.

con gipa xui xeo 2
Người tuổi Sửu trong 49 ngày tới vướng phải nhiều bất ổn trong cả công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi gặp nhiều chuyện không may trong 49 ngày tới xui xẻo bao vây. Các mối quan hệ xã hội của bản mệnh dễ gặp những điều không như ý. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta cũng sẽ được đáp lại bằng một tình cảm tương xứng. Bạn cần chấp nhận thực tế đáng buồn này và không nên quá thất vọng.

Con giáp xui xẻo này dễ khắc khẩu với nửa kia. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện và đợi thời điểm thích hợp hơn.

con gipa xui xeo 3
Người tuổi Hợi gặp nhiều chuyện không may trong 49 ngày tới xui xẻo bao vây - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Trong 77 ngày tới, phúc khí tề tựu, cát lộc đầy nhà, 3 con giáp may mắn vận trình lên hương, sự nghiệp xuôi thuận, tiền tài của cải chất đầy trong kho

Trong 77 ngày tới, phúc khí tề tựu, cát lộc đầy nhà, 3 con giáp may mắn vận trình lên hương, sự nghiệp xuôi thuận, tiền tài của cải chất đầy trong kho

Trong 77 ngày tới, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tài lộc lên hương, đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Bản mệnh nhanh chóng có được thành công vang dội.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi con giáp xui xẻo tử vi 49 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 25 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 52 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền