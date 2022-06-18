Tử vi 6 ngày tới (19/6-24/6), hào quang rực sáng, 3 con giáp 'đón Thần Tài về nhà', công danh vượng phát, tha hồ 'hốt vàng, hốt bạc'

Tâm linh - Tử vi 18/06/2022 03:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "đón Thần Tài về nhà", công danh vượng phát, tha hồ '"vàng, hốt bạc" trong 6 ngày tới.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có những bước đột phá trong sự nghiệp trong 6 ngày tới. Mọi việc của họ hanh thông, thuận lợi nhờ vào bản lĩnh bản thân và quý nhân phù trợ. Khi được sếp và đồng nghiệp yêu mến, hỗ trợ, sự nghiệp và tài lộc của tuổi Mùi càng lên như diều gặp gió.

Bên cạnh đó, con giáp may mắn này còn nổi tiếng với tính tình ôn hòa, tốt bụng, chăm chỉ. Không những vậy, trong công việc và cuộc sống họ cũng có tham vọng và biết nỗ lực. Đây là thời điểm này bình ổn vững vàng, cộng thêm dấu hiệu Thứ Tài có chút khởi sắc nên bạn có thể trông đợi vào việc thu lời từ công việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư.

Tử vi 6 ngày tới (19/6-24/6), hào quang rực sáng, 3 con giáp 'đón Thần Tài về nhà', công danh vượng phát, tha hồ 'hốt vàng, hốt bạc' - Ảnh 1
Người tuổi Mùi sẽ có những bước đột phá trong sự nghiệp trong 6 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 6 ngày tới, người tuổi Hợi xuất hiện những dấu hiệu cực kỳ may mắn trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ động tìm cách công việc làm thêm được trả công xứng đáng. Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ vào thời điểm này. Số tiền đó tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để bạn dư dả. 

Ngoài ra, ngũ hành tương sinh giúp cho sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này được cải thiện đáng kể. Có thể thấy, bạn đang đi đúng hướng trong việc chăm sóc bản thân, hãy tiếp tục duy trì những thói quen tốt.

Tử vi 6 ngày tới (19/6-24/6), hào quang rực sáng, 3 con giáp 'đón Thần Tài về nhà', công danh vượng phát, tha hồ 'hốt vàng, hốt bạc' - Ảnh 2
Người tuổi Hợi có thể hóa giải những căng thẳng trong các mối quan hệ do trước đây hiểu nhầm mà xa mặ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thần Tài chiếu mệnh sẽ mang lại nhiều niềm vui cho người tuổi Thìn, đặc biệt là với những ai làm nghề tự do. Bạn được nhận một khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Với người làm công ăn lương, bạn vẫn duy trì một mức lương ổn định. Nếu muốn được thưởng nóng hoặc thăng chức, tăng lương, bạn cần phải cố gắng hơn nữa.

Đặc biệt, trong tình duyên, con giáp này cũng lên như diều gặp gió. Nhất là với những người còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để tìm thấy chân ái của đời mình. Các cặp đôi có thời gian bên nhau nhiều hơn nữa.

Tử vi 6 ngày tới (19/6-24/6), hào quang rực sáng, 3 con giáp 'đón Thần Tài về nhà', công danh vượng phát, tha hồ 'hốt vàng, hốt bạc' - Ảnh 3
Thần Tài chiếu mệnh sẽ mang lại nhiều niềm vui cho người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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