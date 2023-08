Tử vi 5 ngày tới (15/8 - 19/8), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp liên tiếp đón nhận tin vui, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc, ấm no

Tuổi Thìn

Bước sang 5 ngày tới đây, người tuổi Thìn được cho là con giáp may mắn nhất giai đoạn này. Do đó con giáp này, đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để đạt được thành công mà mình luôn mong đợi.

Trong giai đoạn này nhờ luôn thể hiện tốt trong công việc, cấp trên cuối cùng cũng đã để mắt đang đến bạn, nếu tuổi Thìn tiếp tục phát huy được phong độ thì khả năng được cất nhắc thăng chức lên vị trí mới hoặc tăng lương là rất cao.