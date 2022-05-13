Tử vi 5 ngày tới (14/5-18/5), Phúc Tinh chiều mệnh, những con giáp sau như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút

Tâm linh - Tử vi 13/05/2022 11:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút trong 5 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Trong 5 ngày tới, sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ vô cùng rực rỡ. Con giáp này vốn tính ngay thẳng, chính trực nên đi đâu cũng có người yêu mến. Bạn luôn cố gắng, nỗ lực trong công việc nên được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng. Thậm chí, bạn có thể được cất nhắc lên vị trí mới cao hơn, hưởng mức lương thưởng lớn hơn.

Bạn sẽ có một năm vô cùng khác biệt và đáng nhớ trong thời gian tới. Khả năng cao, đời sống tình cảm của bạn sẽ có sự thay đổi lớn, biến cuộc sống tẻ nhạt, nhàm chán của bạn trở nên tươi sáng và tràn đầy sức sống.

con giap may man
Người tuổi Ngọ có thể được cất nhắc lên vị trí mới cao hơn, hưởng mức lương thưởng lớn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ nhận được sự công nhận và khen ngợi từ cấp trên trong công việc trong 5 ngày tới. Đồng thời, bạn nhận được sự giúp sức nhiệt tình từ đồng nghiệp nên mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành đúng thời hạn. Điều này sẽ mang đến cho bạn một khoản thu nhập không hề nhỏ từ việc được khen thưởng. 

Dù là ở giới nào thì con giáp này luôn nắm thế chủ động cả trong chuyện tình cảm lẫn trong cuộc sống và điều đó chính là điểm mê hoặc lòng người của bạn. Cùng "tần sóng" với bạn là những người tràn đầy năng lượng, luôn hào hứng với những trải nghiệm vui vẻ, ngẫu hứng và hứa hẹn bất ngờ. 

con giap may man 1
Người tuổi Dần sẽ nhận được sự công nhận và khen ngợi từ cấp trên trong công việc trong 5 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội thăng tiến và may mắn bủa vây trong 5 ngày nữa. Do đó, bạn cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Bên cạnh đó, khả năng sáng tạo nhiệt tình sẽ mang tới cho bạn những thành công bất ngờ.

Đặc biệt, trên con đường tài lộc bạn sẽ có cơ hội để kiếm được khá nhiều tiền bạc, cuộc sống thăng hoa viên mãn hơn người. Ngoài ra, về vận trình tình cảm, các cặp đôi được nuôi dưỡng dần theo thời gian chính là sự nỗ lực của hai người.

con giap may man 2
Người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội thăng tiến và may mắn bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (14/5-18/5), vận may lội ngược dòng, những con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tử vi 5 ngày tới (14/5-18/5), vận may lội ngược dòng, những con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "rũ bùn đứng dậy sáng loà", sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn trong 5 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 9 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 2 giờ 39 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể