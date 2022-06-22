Tử vi 49 ngày tới, kim quang rực rỡ, cát khí đầy nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát, quý nhân nâng bước chạm định thành công

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 17:28

Tử vi 49 ngày tới, 3 con giáp may mắn tài lộc vượng phát, quý nhân nâng bước, sự nghiệp hanh thông thuận lợi.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 49 ngày tới cát lộc đầy nhà, vận trình thăng tiến. Con giáp may mắn có thể tự làm công việc của mình thoải mái và tự tin. Con giáp có cơ hội ghi điểm mạnh trong mắt lãnh đạo nhờ thái độ làm việc tích cực, chăm chỉ, được cộng sự cấp trên ưu ái và đánh giá cao. Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tài lộc hanh thông, con giáp thu nhập ổn định và ngày một tăng cao, chi tiêu dư dả không cần lo nghĩ.

Trong chuyện tình cảm, con giáp được khuyên hãy bao dung và thấu hiểu hơn, như vậy sẽ tránh được rất nhiều tranh cãi. Bạn và người ấy có thể đón nhận tin vui bất ngờ nếu có thể cùng nhau vượt qua sóng gió.

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Người tuổi Tuất trong 49 ngày tới cát lộc đầy nhà, vận trình thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 49 ngày tới cát lộc đầy nhà, vận trình thông thuận. Con giáp đưa ra nhiều lựa chọn đúng đắn, những ý kiến của bạn được cấp trên và đồng nghiệp ủng hộ nhiệt tình. Hãy tận dụng thời gian này để tập trung cho công việc, tìm kiếm cơ hội làm giàu.

Về mặt tình cảm, bạn cầu gì được nấy, nhưng cũng đừng bốc đồng và mù quáng, cần tránh gây ra tranh chấp. Tuổi Thìn nên dành thời gian để giao tiếp nhiều hơn và nên cẩn thận tránh đắm chìm trong các mối quan hệ cá nhân mập mờ.

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Người tuổi Mão trong 49 ngày tới cát lộc đầy nhà, vận trình thông thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 49 ngày tới phúc lộc hanh thông, có nhiều hỷ sự. Mọi việc đang khá thuận lợi đối với con giáp may mắn này khi có Chính Quan trợ lực, nếu bạn muốn thay đổi công việc, tìm một định hướng mới cho nghề nghiệp thì ngày hôm nay là thời điểm phù hợp để tính toán. Nếu không thì mọi thứ trong cuộc sống của bạn cũng đã khá ổn định rồi, nhất là khía cạnh công việc.

Thời gian này là lúc thích hợp để bạn tìm kiếm những người bạn đồng điệu về tinh thần, cảm xúc, bắt đầu một mối quan hệ mới và tìm kiếm những cơ hội tình cảm cho mình.

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Người tuổi Tỵ trong 49 ngày tới phúc lộc hanh thông, có nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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