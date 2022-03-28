Tử vi 4 ngày tới (29/3 - 1/4), Kim Tài độ trì, 3 con giáp này có vận may trời cho, cầu được ước thấy, sự nghiệp thăng hoa, thành công vượt trội

Những người tuổi Mão trong 4 ngày tới (29/3 - 1/4) bỗng nhận được vận may trời cho. Có nhóm người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ và tự nhiên bạn có được một món hời thu về nhiều khoản tiền.

Càng bước về cuối năm những người tuổi Mão có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé. Những người tuổi Mão nếu như muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý.

Những người tuổi Rồng có vận mệnh trong 4 ngày tới (29/3 - 1/4) cực kỳ tốt đẹp. Đây là giai đoạn được dự đoán là "thời điểm vàng" đối với người tuổi Thìn. Trong thời gian này, với sự nỗ lực hết mình nên họ sẽ có cuộc sống đi theo một lộ trình như mong muốn. Họ có cơ hội cầu được ước thấy, nên hãy tranh thủ để tạo nền tảng phát triển cho tương lai tốt đẹp hơn.

Theo tử vi 4 ngày tới (29/3 - 1/4), vận trình tài lộc của Thìn tốt hơn bao giờ hết. Họ khiến người khác ngưỡng mộ bởi khả năng kiếm tiền cực đỉnh. Con đường quan lộ của Thìn cũng rộng mở thênh thang. Lưu ý rằng người tuổi Thìn cũng cần chủ động giữ khoảng cách với mọi người để tăng thêm hòa khí với bạn bè đồng nghiệp.

Vận trình tài lộc của Thìn trong 4 ngày tới (29/3 - 1/4) tốt hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những ai mang mệnh Sửu và là người vừa giàu có, vừa có quyền lực. Trong cuộc sống người tuổi Sửu luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định.

Tử vi 12 con giáp tiết lộ, có thể trong thời gian qua, tuổi Sửu đã phải đối mặt với không ít khó khăn trắc trở nhưng vào thời gian này, cuộc sống tuổi Sửu sẽ có những chuyển biến tích cực, sớm muộn gì họ cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt, trong 4 ngày tới (29/3 - 1/4), tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu.

Trong 4 ngày tới (29/3 - 1/4), tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có những bước tiến xa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.