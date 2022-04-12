Tử vi 4 ngày tới (13/4 - 16/4), Thần Tài ban phước, khai sáng công danh, 3 con giáp tận hưởng vinh hoa, tiền tài dư dả, đón nhận nhiều tin vui bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12/04/2022 11:37

Tử vi 4 ngày tới (13/4 - 16/4), 3 con giáp may mắn sự nghiệp lên hương, tiền tài xuôi thuận, có được nhiều cơ hội thăng quan tiến chức.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 4 ngày tới diễn ra dễ dàng, tài lộc thăng hoa. Con giáp may mắn không gặp khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống. Dù có bất cứ rắc rối nào xảy ra thì bản mệnh cũng tự tin có thể xử lý ổn thỏa. Quý nhân mang lại khá nhiều cơ hội cho bạn trong việc tìm kiếm cơ hội làm giàu. Ngoài ra, vận trình đang lên, con giáp có thể thử sức ở những trò chơi may rủi và giành được một khoản tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên, con giáp nên chú ý chỉ nên vui là chính thôi nhé.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Bản mệnh và nửa kia trải qua nhiều sóng gió nhưng vẫn luôn ở bên nhau. Hạnh phúc của cặp đôi nhận được sự chúc phúc của những người xung quanh.

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Người tuổi Thìn trong 4 ngày tới diễn ra dễ dàng, tài lộc thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 4 ngày tới, vận trình của người tuổi Thìn có dấu hiệu tích cực, hanh thông, suôn sẻ lạ thường. Được Thần Tài ưu ái, con giáp thu tiền mỏi tay, làm gì cũng đại thắng. Những ý tưởng độc đáo và sáng tạo được con giáp đưa ra nhằm giải quyết những khó khăn trong công việc. Bản mệnh được mọi người công nhận, mở rộng con đường thăng quan, tiến chức.

Con giáp đón nhận nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Bạn và nửa kia tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu cả hai  đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ là chuyện sớm muộn.

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Trong 4 ngày tới, vận trình của người tuổi Thìn có dấu hiệu tích cực, hanh thông, suôn sẻ lạ thường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có được sự che chở của cát tinh nên mọi khó khăn đều vượt qua thuận lợi, từng bước khẳng định bản thân mình. Con giáp còn có cơ hội quen biết với nhiều nhân vật lớn mà sau này có thể trở thành quý nhân phù trợ bạn mỗi khi khó khăn. Vận trình tài lộc tăng tiến. Nguồn thu nhập có khả năng tăng cao nhờ tìm được đối tác đầu tư tiềm năng cho các dự án đang thực hiện.

Người độc thân có cơ hội tìm được một nửa yêu thương, trai tài gái sắc trở thành mong ước của không ít người. Thời điểm thích hợp để các cặp đôi gắn kết lại tình cảm đang rạn nứt.

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Người tuổi Mùi có được sự che chở của cát tinh nên mọi khó khăn đều vượt qua thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Vào 13h ngày 13/4, Thần Tài 'bảo kê', vận trình bùng nổ, 3 con giáp thuận đường công danh, may mắn dư dả, tiền bạc đầy kho tiêu mãi không hết

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