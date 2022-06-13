Tử vi 3 ngày tới (14/6 - 16/6), phật tiên độ trì, vận trình rực rỡ, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, làm ăn tấn tới, tiền chất đầy nhà, tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 13/06/2022 11:32

Tử vi 3 ngày tới (14/6 - 16/6), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, phúc lộc hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 3 ngày tới vận trình lên hương, tài lộc hưng thịnh. Con giáp gặp nhiều may mắn trong công việc khi được giao cho những việc đúng sở trường của mình. Nếu vượt qua thử thách lần này, cơ hội thăng quan tiến chức đã nằm ngay trong bàn tay bạn. Dù sao bạn cũng đã có nhiều cố gắng và đóng góp trong suốt thời gian qua mà.

Chuyện tình cảm đón nhận nhiều tin tốt trong chuyện tình cảm. Vợ chồng có tranh cãi cũng dễ làm lành, bản mệnh có phạm sai lầm cũng được nửa kia tha thứ. Nhìn chung, gia đình hài hòa, vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc luôn đong đầy.

con giap may man 1
Người tuổi Tý trong 3 ngày tới vận trình lên hương, tài lộc hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 3 ngày tới vận tài lộc hưng thịnh. Các nguồn thu của con giáp đều có dấu hiệu cải thiện từ công việc chính đến nghề tay trái. Bản mệnh tìm ra con đường đi mới cho mình, hứa hẹn nhiều tiềm năng, hi vọng. Nhìn chung, vận trình sắp tới của con giáp không có gì ngăn trở.

Cuộc sống gia đình của con giáp trở nên dễ thở hơn. Các thành viên biết chia sẻ và quan tâm lẫn nhau. Người độc thân cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được người ấy gật đồng đồng ý.

con giap may man 2
Người tuổi Tuất trong 3 ngày tới vận tài lộc hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 3 ngày tiếp theo vận trình hanh thông, suôn sẻ. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ. Bản mệnh có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích công việc sau này.

Chuyện tình cảm của con giáp này khá êm đẹp. Đôi bên chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của nhau, người yêu lâu còn tính chuyện về ra mắt gia đình hai bên, chọn ngày cưới hỏi rất thuận lợi.

con giap may man 3
Người tuổi Mùi trong 3 ngày tiếp theo vận trình hanh thông, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Đúng 9h ngày 14/6, Thần Tài ưu ái, phú quý đầy nhà, 3 con giáp ăn nên làm ra, phúc lộc dồi dào, vận trình phất lên như diều gặp gió

Đúng 9h ngày 14/6, Thần Tài ưu ái, phú quý đầy nhà, 3 con giáp ăn nên làm ra, phúc lộc dồi dào, vận trình phất lên như diều gặp gió

Đúng 9h ngày 14/6, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, cát lộc đầy nhà, sống đời vui vẻ, giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 3 ngày tới Tử vi con giáp may mắn tử vi ngày mới tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 34 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 24 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 49 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 24 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10