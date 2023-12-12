Tử vi 3 ngày giữa tuần (13/12 - 15/12), 3 con giáp có số làm đại gia, hốt kho tài lộc, giàu sang bất thình lình, tình duyên đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 12/12/2023 14:51

Tử vi có nói, trong 3 ngày giữa tuần sẽ có 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ nên nhanh chóng hứng trọn tài lộc từ trời đất.

Tuổi Thân

Đúng 3 ngày giữa tuần, người tuổi Thân sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Được cấp trên cất nhắc nên Thân thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùa vào túi ào ào, két lúc nào cũng chật cứng tiền. Thế nên, nếu được giao phó cho một nhiệm vụ khó nhằn Thân đừng dại từ chối.

Hãy chớp lấy thời cơ để khẳng định tài năng của mình. Bởi chỉ cần thành công bạn sẽ ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới trong chớp mắt. Chưa kể, bạn còn có cơ hội nhận một món tiền “khủng” từ bạn bè, người thân và lộc lá tràn ngập.

Tử vi 3 ngày giữa tuần (13/12 - 15/12), 3 con giáp có số làm đại gia, hốt kho tài lộc, giàu sang bất thình lình, tình duyên đỏ rực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Mão được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng đúng 3 ngày giữa tuần, tuổi Mão sẽ đổi vận, thăng tiến ầm ầm.

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Tử vi 3 ngày giữa tuần (13/12 - 15/12), 3 con giáp có số làm đại gia, hốt kho tài lộc, giàu sang bất thình lình, tình duyên đỏ rực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Con đường tới thành công của tuổi Tý cũng không dễ dàng gì, họ cũng phải trải qua qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường, thế nhưng sau những ngày khổ tận cam lại họ sẽ thu được trái ngọt cho mình.

Tuổi Tý luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để chiếm lấy thành công, làm chủ cuộc đời. Thời gian đầu năm nay có vẻ không mấy thuận lợi với tuổi Tý, nhưng bước sang 3 ngày giữa tuần, họ sẽ được bù đắp, chuẩn bị đón phúc phần mà bề trên ban cho. Con giáp sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền.

Tử vi 3 ngày giữa tuần (13/12 - 15/12), 3 con giáp có số làm đại gia, hốt kho tài lộc, giàu sang bất thình lình, tình duyên đỏ rực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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