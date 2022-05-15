Tử vi 3 ngày đầu tuần (16/5 - 18/5), Thời vận khai mở, Quý nhân phù trợ, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, làm bất kể điều gì cũng gặp may mắn

Tâm linh - Tử vi 15/05/2022 06:30

Tử vi 3 ngày đầu tuần tới đây, có đến 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc khiến nhiều người ghen tị.

Tuổi Dần

Tử vi cho biết 3 ngày đầu tới đây, người tuổi Dần vận thế toàn diện đều lên như diều gặp gió. Tiền tài bỗng đâu kéo tới, công việc có quý nhân phù trợ nên dễ dàng được thăng quan tiến chức nhanh chóng, thậm chí có người còn được đề xuất tăng lương sau những gì đã cống hiến cho công ty. 

Tựu chung lại, hậu vận của Dần sắp tới là vô cùng thuận lợi nhưng vẫn cần phải lưu ý để ý đến sức khỏe của bản thân để tranh không mắc phải những bệnh tật dẫn đến thất thoát tiền bạc. 

Tử vi 3 ngày đầu tuần (16/5 - 18/5), Thời vận khai mở, Quý nhân phù trợ, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, làm bất kể điều gì cũng gặp may mắn - Ảnh 1
Tử vi cho biết 3 ngày đầu tới đây, người tuổi Dần vận thế toàn diện đều lên như diều gặp gió. Tiền tài bỗng đâu kéo tới, công việc có quý nhân phù trợ nên dễ dàng được thăng quan tiến chức nhanh chóng, thậm chí có người còn được đề xuất tăng lương sau những gì đã cống hiến cho công ty - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 3 ngày tới đây, nhờ có cát tinh nâng đỡ, người tuổi Sửu làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể người tuổi Sửu hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Một phần điều này đến từ những khoảng đầu tư bên ngoài bắt đầu sinh lời và giúp cho họ đem về một khoản kinh tế kha khá cho gia đình. Mặt khác, trong công việc sắp tới Sửu cũng sẽ có nhiều sự đổi mới khi được sếp và đồng nghiệp công nhận thực lực và giao phó cho một số nhiệm vụ quan trọng.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (16/5 - 18/5), Thời vận khai mở, Quý nhân phù trợ, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, làm bất kể điều gì cũng gặp may mắn - Ảnh 2
Tử vi 3 ngày tới đây, nhờ có cát tinh nâng đỡ, người tuổi Sửu làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể người tuổi Sửu hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có tài vận sung túc, thịnh vượng. Họ gặp may mắn cả đời, được quý nhân phù trợ. 

Tử vi cho biết 3 ngày đầu tuần tới đây, người tuổi Tý có tài lộc tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ. Cụ thể, sự nghiệp thì được quý nhân giúp đỡ tìm được đường lên với vị trí mới, tài lộc thì gặp nhiều vận may đầu tư chỗ nào cũng đều có khả năng sinh lời.

Tuy nhiên, Tý cũng nên giữ cho mình thói quen làm việc chăm chỉ và nắm thật chặt cơ hội của mình để thay đổi vận trong năm nay. 

Tử vi 3 ngày đầu tuần (16/5 - 18/5), Thời vận khai mở, Quý nhân phù trợ, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, làm bất kể điều gì cũng gặp may mắn - Ảnh 3
Tử vi cho biết 3 ngày đầu tuần tới đây, người tuổi Tý có tài lộc tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ. Cụ thể, sự nghiệp thì được quý nhân giúp đỡ tìm được đường lên với vị trí mới, tài lộc thì gặp nhiều vận may đầu tư chỗ nào cũng đều có khả năng sinh lời - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Ngày rằm tháng Tư, muôn điều lành tới với các con giáp may mắn, vận trình hanh thông, tiền tài vô kể, nằm im tình duyên cũng tới

Ngày rằm tháng Tư, muôn điều lành tới với các con giáp may mắn, vận trình hanh thông, tiền tài vô kể, nằm im tình duyên cũng tới

Ngày lành với muôn điều tốt đẹp tới với các con giáp may mắn. Hãi cùng chờ đón xem bạn có phải là một trong số những con giáp may mắn ấy không nhé

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 3 ngày tới tử vi 3 ngày đầu tuần tử vi ngày mới tử vi tháng 5

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 7 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 2 giờ 37 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể