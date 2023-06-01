Tử vi 3 ngày cuối tuần (2/6 - 4/6), 3 con giáp phúc lộc nhân đôi, hầu bao rủng rẻng, phú quý ngút trời, giàu không kịp cản

Tâm linh - Tử vi 01/06/2023 10:18

Vào 3 ngày cuối tuần, ai khổ thì khổ nhưng 3 con giáp này sẽ tìm được cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống thăng hoa, thậm chí có người còn phát tài bất ngờ. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu luôn nỗ lực không ngừng nên thành công thu được sẽ gấp bội lần. Bởi lẽ, tuổi Dậu được sao cát tinh cao chiếu, ngày trước khó khăn ra sao thì trong thời gian này, họ sẽ có quý nhân phù trợ, cuộc sống thăng hoa về sự nghiệp chưa đủ mà tài vận dồi dào không ngừng.

Tử vi học có nói, trong 3 ngày cuối tuần, tuổi Dậu tuy gặp nhiều khó khăn nhưng từ bây giờ trở đi mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp. Người tuổi Dậu không phải chỉ biết ngồi chờ thời, họ luôn tự mình cố gắng phấn đấu không ngừng, một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ phất lên như diều gặp gió. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, thần tài và quý nhân lâm môn, vạn sự hanh thông giúp họ xây dựng được cuộc sống trọn vẹn.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2/6 - 4/6), 3 con giáp phúc lộc nhân đôi, hầu bao rủng rẻng, phú quý ngút trời, giàu không kịp cản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn hiền lành, kiên nhẫn và biết nắm bắt thời cơ tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Đa số những người tuổi Mùi đều không được sinh ra trong gia đình đầy đủ nhưng họ có đủ bản lĩnh để tạo ra sự giàu có cho chính mình. Ưu điểm tuyệt vời nhất của tuổi Mùi là họ luôn biết mình ở đâu, biết nhìn xa trông rộng, thay đổi khuyết điểm để thích ứng với những điều mới, xây dựng cuộc sống ngày một thăng hoa.

Tử vi học có nói, trong 3 ngày cuối tuần, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có chuyển biến tích cực, mọi thứ sẽ thay đổi một cách ngoạn mục. Trong thời gian này, không những tuổi Mùi tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập mà còn gặp được hảo duyên. Cuộc sống tuổi Mùi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nếu may mắn có thể trở thành người quyền lực và giàu có, đặc biệt là sức ảnh hưởng đến những người xung quanh, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2/6 - 4/6), 3 con giáp phúc lộc nhân đôi, hầu bao rủng rẻng, phú quý ngút trời, giàu không kịp cản - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

3 ngày cuối tuần dự đoán là thời điểm hoàng kim để tuổi Thìn lấy lại những gì đã mất. Sự nghiệp của tuổi Thìn vốn đang trên đà phát triển vượt bậc, vì vậy dù có vướng môht sự cố ngoài ý muốn, Thìn cũng sẽ dễ dàng kiểm soát và vượt qua. Tuổi Thìn vốn là người có bản lĩnh, vì vậy chỉ cần gặp được may mắn, họ sẽ đổi đời một cách ngoạn mục.

Tử vi học có nói, tuổi Thìn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông bất ngờ trong thời gian này. Người tuổi Thìn vốn đã có nền tảng thành công, vì vậy khi gặp được cơ hội tốt họ sẽ thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp không những bền vững mà còn thoải mái tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy, tài vận mỗi năm mỗi tăng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tuổi Thìn có thể biến mọi chuyện không thể thành có thể.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2/6 - 4/6), 3 con giáp phúc lộc nhân đôi, hầu bao rủng rẻng, phú quý ngút trời, giàu không kịp cản - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7 ngày cuối tháng 5, những con giáp này hưởng vía Thần Tài, tiền bạc chất đống, may mắn đủ đường

Đúng 7 ngày cuối tháng 5, những con giáp này hưởng vía Thần Tài, tiền bạc chất đống, may mắn đủ đường

Tử vi cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận may hội tụ, vét sạch tiền tài thiên hạ, sắm sửa vàng bạc khi bước sang 7 ngày cuối tháng 5.

Xem thêm
Từ khóa:   tủ vi cuối tuần tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày 1/6/2023 tử vi tháng 6 tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 49 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 52 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 7 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 2 giờ 7 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 2 giờ 22 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường