Tử vi 3 ngày (13, 14 và 15/10): 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự, không chỉ tài vận đủ đầy mà tình cảm còn thăng hoa

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý cũng thông minh, nhanh nhẹn, biết nắm bắt thời cơ, mọi vấp ngã đều dạy cho họ một bài học tuyệt vời. Trong 3 ngày này, người tuổi Tý có tài lộc dồi dào, vận trình ngày một tươi sáng.

Trời sinh những người tuổi Thân có ý chí cầu tiền, không ngừng nỗ lực cố gắng trong mọi hoàn cảnh để tìm được cơ hội thay đổi bản thân, thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Người tuổi Thân sẵn sàng đối mặt với khó khăn, trắc trở, họ tin rằng mọi thất bại sẽ là bài học quý giá để đi đến sự thành công. Trong cuộc sống này, tuổi Thân tuy gặp nhiều khó khăn nhưng không hề nản lòng, ngược lại còn biết phấn đấu, chờ đợi thời cơ để chứng minh năng lực.

Những dự định của họ phần nhiều sẽ trở thành hiện thực. Con giáp tuổi này có cơ hội gặp được quý nhân, được tạo điều kiện phát triển trong công việc. Người chưa có việc làm cũng sẽ sớm tìm được một công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Người tuổi Tý được Thần Tài ban phát của cải nên kinh doanh cực vượng, doanh thu tăng lên từng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày này, cuộc sống tuổi Thân sẽ có nhiều thay đổi, có thể vào những ngày đầu tháng họ sẽ chưa cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng. Thời gian sắp tới, sự nghiệp, nhân duyên, tài vận sẽ thăng hoa rực rỡ. Có thể tuổi Thân vẫn chưa thể giàu có ngay lập tức nhưng họ sẽ có cơ hội làm giàu từng ngày, đến khi có cơ hội thì thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, hiền lành, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội phát triển, tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tử vi học có nói, trong 3 ngày này, tuổi Sửu sẽ có những bước chuyển bất ngờ vào những tháng cuối năm. Mặc dù những tháng trước, tuổi Sửu đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở nhưng sau đó sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, con giáp tuổi Mão được Nguyệt Đức cát tinh chiếu rọi, mang theo của cải tràn trề. Từ đây, bản mệnh không còn phải lo lắng về tài lộc, cuộc sống chỉ toàn là may mắn. Được quý nhân giúp sức, con giáp may mắn này kiếm tiền gấp năm gấp mười trước đây. Điểm lưu ý duy nhất là khi gặp sự cố nhỏ, tuổi Sửu cần bình tĩnh giải quyết các vấn đề khó khăn hoặc trò xấu do tiểu nhân bày ra thì mọi việc sẽ thuận lợi về sau.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.