Bắt trend ngày hè với món bơ già dừa non siêu ngon

Ngoài sinh tố bơ café, kem bơ hay rất nhiều món được làm từ bơ thì xu thế năm nay lại là món đồ uống với tên gọi thú vị bơ già dừa non.

Ảnh: FB Cao Giang.

1.Phần bơ xay nhuyễn:

Nguyên liệu:

- Thịt bơ: 500gr

- Nước lọc: 250-300ml

- Sữa đặc: 140ml

- Đường cát trắng :15gr

Cách làm: Cân đúng nguyên liệu cho vào máy xay và xay nhuyễn mịn.

2.Phần sữa dừa:

Nguyên liệu:

- Nước cốt dừa Thái: 350ml

- Sữa đặc: 110ml

- Kem Rich hoặc whipping cream: 50ml

- Sữa tươi không đường:100ml

- Đường cát: 15gr

- Muối: 1gr

Cách làm: Cân đúng trọng lượng nguyên liệu trộn đều sau đó khuấy hòa tan hoàn toàn các nguyên liệu.

3.Lên 1 ly bơ già dừa non hoàn thiện 350ml (Công thức trên được 5 ly đầy)

- 100ml nước sữa dừa

- 110gr đá

- 100gr bơ xay nhuyễn

- Thêm hạt điều vụn hoặc dừa khô bóp vụn, thêm chút dừa bánh tẻ nạo sợi lên trên

Khi uống mình nên khuấy đều, uống luôn sẽ ngon nhất hoặc để đá tan 1-2 phút và thường thức.

Vị bơ béo mát mát thanh thanh quyện cùng nước cốt dừa béo thơm, thỉnh thoảng thêm chút dừa khô giòn giòn rất thú vị.

Các lưu ý khi làm món này: Chọn bơ già quả, dẻo thơm béo. Nếu chọn bơ không kỹ không ngon bơ sẽ đắng, không thơm dẫn đến ly bơ không được ngon.

Nguồn: FB Cao Giang.

Cách làm cơm gà Hội An nhanh, dễ lại ngon vô cùng Cơm gà Hội An tinh hoa ẩm thực Việt là một món ăn đặc trưng của phố cổ Hội An, nổi tiếng với hương vị đậm đà và hấp dẫn, đã trở thành một trong những món ăn được yêu thích và biểu tượng của vùng đất Hội An.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-trend-ngay-he-voi-mon-bo-gia-dua-non-sieu-ngon-673214.html