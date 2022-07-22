Tử vi 2022 chỉ rõ, 3 con giáp năm ngoái khốn khó đủ đường, năm nay lội ngược dòng, nhìn đâu cũng thấy tiền trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 17:38

Đúng 30 ngày tới, 3 con giáp này được chỉ rõ sẽ hưởng lộc tới tấp, công việc lên như diều gặp gió, vận may bủa vây, cơ hội đổi mệnh, phát lộc, không sớm thì muộn cũng thành đại gia.

Tuổi Sửu

Năm ngoái, cũng là năm tuổi của những người tuổi Sửu, do dính hạn Thái tuế nên họ khá lao đao trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Tuy nhiên, khổ tận cam lai, bước sang năm nay họ sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần và trở thành 1 trong những con giáp được ưu ái nhất, đặc biệt đúng 30 ngày tới.

Bên cạnh đó, vì yếu tố âm của tuổi Sửu được cho là rất hòa hợp và cân bằng với yếu tố dương của Dần nên Dần sẽ mang đến vận may về mặt tiền bạc cho Sửu. Càng cố gắng, nỗ lực thì bản mệnh này lại càng có tài chính dư dả để thực hiện những kế hoạch lớn của họ.

Tử vi học có nói, đúng 30 ngày tới, tuổi Sửu sẽ kiếm được rất nhiều tiền, trong đó những tháng cuối của năm 2022 sẽ mang đến cho họ các dự án béo bở mà họ nhất định không được bỏ lỡ. Đặc biệt, thời gian tốt nhất họ nên tiến hành các dự án này chính là mùa thu - hè, tháng 8 âm lịch nên bản mệnh này cũng cần lưu ý để có thể tận dụng các thời cơ chín muồi 1 cách tốt nhất.

Tử vi 2022 chỉ rõ, 3 con giáp năm ngoái khốn khó đủ đường, năm nay lội ngược dòng, nhìn đâu cũng thấy tiền trong 30 ngày tới - Ảnh 1
Theo tử vi 2022, con giáp này phất lên rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất thường rất nhanh nhẹn, tháo vát, do đó con giáp này luôn được tin tưởng và giao cho những trọng trách lớn. Đây chính là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Tuất có thể khẳng định bản thân và xây dựng tiền đồ vững chãi của mình.

Đúng 30 ngày tới, người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Tuất nhận được nhiều lộc trời, với những bước tiến vững chắc trong chuyện sự nghiệp và chuyện tình cảm. Thời gian này, Tuất tiếp tục được thần tài ưu ái, trợ giúp hết sức trên con đường kiếm ăn, làm giàu, với những cơ hội tốt đẹp mà không phải ai muốn cũng có được.

Riêng trên phương diện tình duyên, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng. Một số cặp vợ chồng còn đón tin vui về chuyện con cái, điều đó càng khiến ngày cuối tuần thêm ý nghĩa và hạnh phúc.

Tử vi 2022 chỉ rõ, 3 con giáp năm ngoái khốn khó đủ đường, năm nay lội ngược dòng, nhìn đâu cũng thấy tiền trong 30 ngày tới - Ảnh 2
Đúng 30 ngày tới, người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, năm trước, tuổi Mùi gặp nhiều khó khăn trong chuyện làm ăn, tiền bạc dù có kiếm được cũng dễ thất thoát, lại có tiểu nhân vây quanh nên dễ dính thị phi, cuộc sống nhiều áp lực, mệt mỏi.

Tuy nhiên, bước qua năm 2022, tuổi Mùi như thể từ bóng tối bước ra, từng chút một đón nhận những luồng gió mới và sự thay đổi rõ rệt nhất phải kể đến chính là các mối quan hệ cá nhân và khả năng tài chính của họ. Trong công việc, tuổi Mùi sẽ có sự thăng tiến mạnh, cũng kết giao được nhiều người có chỗ đứng trong xã hội và mở ra cho họ vô khối những cơ hội làm ăn tốt đẹp, giúp họ ngày càng trở nên giàu có hơn.

Đặc biệt, đúng 30 ngày tới, tuổi Mùi làm gì thì cũng thu được kết quả tốt, nhưng nếu kinh doanh thì sẽ gặt hái thành quả rực rỡ nhất. Mùa hè sắp tới là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của họ, tuổi Mùi cần nghiên cứu thời cơ và đưa ra những quyết sách cho phù hợp để gặt hái nhiều thành công.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau 10 giờ tối nay (23/7), Phật Bà tặng quà, Thần Tài phát vàng, 3 con giáp nhanh chóng xua tan vận đen, hứng trọn kim tiền, đón vận may lên tít trời xanh

Sau 10 giờ tối nay (23/7), Phật Bà tặng quà, Thần Tài phát vàng, 3 con giáp nhanh chóng xua tan vận đen, hứng trọn kim tiền, đón vận may lên tít trời xanh

Theo tử vi 2022, những con giáp này sớm muộn cũng được thần tài ban ơn, tặng những món quà lớn giúp họ đổi vận. Từ giờ về sau, đường công danh, tài lộc của những con giáp này khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình