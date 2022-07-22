Tử vi 12 con giáp 2022, vận khí lên cao đúng 12 giờ trưa mai (thứ Bảy, 23/7): 3 con giáp vét sạch tiền của, vượt qua giai đoạn khó khăn, tình tiền đều có đủ

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 12:30

Những con giáp này không chỉ có cơ hội phất lên cao về tài chính mà tình duyên, phúc lộc đều thăng hoa.

Tuổi Thân

Đúng 12 giờ trưa mai (thứ Bảy, 23/7), được Thiên Tài trợ lực trong giai đoạn may mắn, tuổi Thân sẽ đạt nhiều thành tựu bất ngờ kể cả trong lĩnh vực tài chính lẫn cuộc sống cá nhân. Nhờ sự chăm chỉ và chịu khó, con giáp này gặt hái được tin vui về tiền bạc. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm hoặc những mối đầu tư từ trước của mình.

Đây là một trong những dấu hiệu đáng mừng có thể giúp bạn thêm tự tin vào bản thân mình. Hãy tiếp tục cố gắng không ngừng trong tương lai, tin rằng mọi cố gắng của bạn đều sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng.

Cũng trong hôm nay, người tuổi Thân rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng với người ấy để cả hai đưa ra những quyết định thống nhất, gìn gữ mối quan hệ hài hòa.

Tử vi 12 con giáp 2022, vận khí lên cao đúng 12 giờ trưa mai (thứ Bảy, 23/7): 3 con giáp vét sạch tiền của, vượt qua giai đoạn khó khăn, tình tiền đều có đủ - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân sẽ có tài chính rất vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thực tế, kể từ quý 3, người tuổi Thìn đã cảm nhận được sự biến chuyển theo hướng tích cực trong vận trình của mình. Vướng mắc được tháo gỡ, sai sót được khắc phục, họ ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Đúng 12 giờ trưa mai (thứ Bảy, 23/7), thực sự rất hứa hẹn với người tuổi Thìn. Vận trình đi lên, tài lộc của họ sẽ sung túc hơn, cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Một khi người tuổi Thìn đã quyết làm việc gì, họ sẽ nỗ lực và kiên trì đến cùng. Người tuổi này luôn có sự chuẩn bị từ sớm, không sợ hãi trước những thử thách hay sự thay đổi.

Đúng 12 giờ trưa mai (thứ Bảy, 23/7), vận trình của những người tuổi Thìn sẽ có nhiều khác biệt so với trước. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của họ sẽ trở nên thú vị hơn, bạn rộn hơn nhưng những gì đạt được rất xứng đáng. Người làm kinh doanh việc buôn bán bùng nổ, người làm công ăn lương mối quan hệ công việc hài hòa, nhìn chung mọi thứ suôn sẻ. Nhìn chung, những chú Rồng sẽ học hỏi được thêm nhiều điều, số tiền kiếm được cũng tăng lên.

Tử vi 12 con giáp 2022, vận khí lên cao đúng 12 giờ trưa mai (thứ Bảy, 23/7): 3 con giáp vét sạch tiền của, vượt qua giai đoạn khó khăn, tình tiền đều có đủ - Ảnh 2
Tuổi Thìn lộc phát đầy nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là con giáp tài giỏi, khôn khéo. Họ biết đối nhân xử thế nên không làm mất lòng ai. Thời gian gần đây, do bị sao xấu chiếu mệnh nên con giáp tuổi Tỵ dễ mất tiền của, gặp sự cố không đáng có.

Đúng 12 giờ trưa mai (thứ Bảy, 23/7), con giáp tuổi Tỵ có tài vận khởi sắc hơn. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Biết nắm bắt cơ hội, con giáp dần thăng hoa trong sự nghiệp, vận số ngày càng lên hương. Những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín nên các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái.

Tuy sự nghiệp có phần khởi sắc nhưng con giáp này dễ dẫn đến sức khỏe suy giảm. Họ có thể mắc các bệnh liên quan đến gan, thận. Ngoài ra, một số người sử dụng máy tính quá nhiều, mắt dễ bị khô. Các chị em phụ nữ nên giảm uống đồ lạnh, chú ý giữ ấm cơ thể.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi 2022 cho hay, những con giáp này vượng tài vượng lộc, thăng tiến không ngừng trong thời gian tới. Bổng lộc, của cải sẽ về nhiều.

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