Tử vi 2 ngày cuối tuần (ngày 17,18/9/2022): 3 con giáp phúc khí đầy nhà, tài lộc đạt đỉnh, kiếm tiền nhiều vô kể, mua nhà tậu xe trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 08:15

Tử vi 2 ngày cuối tuần (ngày 17,18/9/2022) tới những con giáp dưới đây cực kỳ giàu có.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần cực kỳ thông minh xuất chúng là chúa của muôn loài. Dưới sự giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối của quý nhân, những chú Hổ trong 2 ngày cuối tuần (ngày 17,18/9/2022) sẽ tìm thấy thêm nhiều hướng đi cho mình, chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt hơn.

Bản mệnh tuổi Dần vốn nhạy bén với thời cuộc nên sẽ có những ý tưởng độc đáo và sáng tạo, chỉ cần dám nghĩ dám làm thì chắc chắn sẽ khiến cho khối người chẳng thể chạy theo. Tuổi Dần luôn sống có mục tiêu càng khó khăn tuổi Dần phấn khích hơn, sẵn sàng để chiến đấu chứng minh năng lực thực sự của bản thân mình.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (ngày 17,18/9/2022): 3 con giáp phúc khí đầy nhà, tài lộc đạt đỉnh, kiếm tiền nhiều vô kể, mua nhà tậu xe trong tầm tay - Ảnh 1
Hổ trong 2 ngày cuối tuần (ngày 17,18/9/2022) sẽ tìm thấy thêm nhiều hướng đi cho mình, chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt hơn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Người tuổi Mão thuộc tuýp người khó che giấu cảm xúc của riêng mình nên thường bị người khác bắt bài. Người tuổi Mão thường sống chân thành, ghét dối trá, gian ngoan. Bạn là người có tài, có tham vọng, không thích sống an phận thủ thường.

Tuổi Mão do biết nhìn xa trông rộng, lên kế hoạch trước, đặt mục tiêu rõ ràng, dự án của bạn đạt được những thành công đáng ghi nhận. Được cấp trên khen thưởng, người tuổi Mão có cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời gian tới. Thời gian 2 ngày cuối tuần (ngày 17,18/9/2022), người tuổi Mão nên nhớ rằng, dù khó khăn, vất vả đến đâu, chỉ cần bạn siêng năng, kiên trì, bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ chính là con giáp yêu ghét rõ ràng, sống chân thành, chân thật. Họ cũng là người thích nói thẳng, nói thật, không thích sự vòng vo, bóng gió, ám chỉ. Những người cầm tinh con Ngựa từ nhỏ đến lớn đều gặp may mắn, luôn được Trời ban phúc khí. Trong cuộc sống dù làm việc gì, người tuổi Ngọ cũng thành công hơn người khác.

Hơn nữa, người cầm tinh con Ngựa lại là người giàu ý chí vươn lên, dù gặp khó khăn cũng không nản, không gặp từ bỏ nên càng được Thần Phật yêu thường. Tử vi 42 ngày cuối tuần (ngày 17,18/9/2022) vận trình của người tuổi này ngay từ khi khởi nghiệp đã rất suôn sẻ, ít gặp trở ngại. Trong công việc, tuổi Ngọ là người tài năng, chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ lại được quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, hậu vận càng về sau càng vượng phát.

Tài vận của người tuổi Ngọ sẽ có sự tăng vọt vào 2 ngày cuối tuần (ngày 17,18/9/2022). Đây là khoảng thời điểm con giáp này nhận được nhiều cơ hội hơn trong công việc. Tuổi Ngọ không ngại cạnh tranh vì tin rằng mình sẽ đạt thắng lợi cuối cùng.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

TOP 3 con giáp hưởng trọn niềm vui trong những ngày cuối tuần: Được Thần Phật che chở, bùng nổ tài vận, lộc bất tận hưởng không ai sánh bằng

TOP 3 con giáp hưởng trọn niềm vui trong những ngày cuối tuần: Được Thần Phật che chở, bùng nổ tài vận, lộc bất tận hưởng không ai sánh bằng

Tử vi con giáp những ngày cuối tuần (16, 17, 18/9) dự báo có 3 con giáp được hưởng lộc trời, vận khí cực kì tốt, mọi việc hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi ngọ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông