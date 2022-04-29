Tử vi 2 ngày cuối tuần (30/4 - 1/5), Cát Tinh ban lộc, 3 con giáp này phước lành tràn ngập, may mắn tề tựu, vận trình suôn sẻ, tài chính thăng hoa, cuộc sống khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 29/04/2022 23:13

Theo dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (30/4 - 1/5), nhờ sự hỗ trợ từ Cát Tinh mà 3 con giáp này gặp nhiều phước lành, may mắn xum xuê, của cải đề huề, tiền tài dư dả, vận trình thông thuận, vạn sự mỹ mãn.

Tuổi Dậu

Tử vi 2 ngày cuối tuần (30/4 - 1/5) cho hay, người tuổi Dậu sẽ đón khá nhiều tin vui bất ngờ. Theo đó, những kế hoạch đã bắt đầu vào guồng quay như dự định của bạn. Dù có thể nghỉ ngơi như mọi người, nhưng Dậu vẫn cực kỳ cố gắng và chăm chỉ. Con giáp may mắn này làm những việc này không vì để chứng minh cho ai thấy, mà bởi đó là trách nhiệm và cũng là đam mê của bạn.

Vận trình suôn sẻ cũng mang tới tin vui về tiền bạc cho con giáp này để bản mệnh có thể chi tiền mua sắm món đồ mà bản mệnh yêu thích từ lâu. Tuy nhiên, bạn vẫn không nên mua quá nhiều món đồ thực sự không cần thiết, hãy sử dụng tiền một cách khôn ngoan.

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Tử vi 2 ngày cuối tuần (30/4 - 1/5) cho hay, người tuổi Dậu sẽ đón khá nhiều tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của người tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, làm gì cũng thuận trong 2 ngày cuối tuần (30/4 - 1/5). Đặc biệt, sự nghiệp thăng hoa, công việc diễn tiến thuận lợi, gặt hái thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến càng cao. Cũng nhờ cát tinh tương trợ, tài vận của bản mệnh cũng có sự thăng cấp nhất định, gặp khó khăn có quý nhân trợ giúp.

Cũng trong 2 ngày cuối tuần (30/4 - 1/5), những người sinh năm Sửu là người có số mệnh may mắn trong suốt cuộc đời. Họ rất biết đủ, không đuổi theo danh lợi. Trong lòng họ điều hạnh phúc lớn nhất chính là có một gia đình hòa thuận, con cháu thảo hiền.

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Vận trình của người tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, làm gì cũng thuận trong 2 ngày cuối tuần (30/4 - 1/5) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 2 ngày cuối tuần (30/4 - 1/5), vận trình của tuổi Hợi báo hiệu nhiều tin tốt lành cả về phương diện tiền bạc lẫn tình cảm. Tài lộc những ngày này của bạn phất lên không ngờ, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh mà tha hồ hưởng thụ, vui chơi. Thậm chí bạn còn nhận được khoản mừng tuổi kha khá trong dịp Tết từ những người thân, bạn bè.

Với những ai đang kinh doanh, đầu tư, nhờ Thần Tài phù trợ, tiền vẫn sinh lời, đều đặn chảy vào ví mà chẳng phải lao động gì nhiều. Có được điều này là bởi trước đó, bản mệnh đã có quyết định sáng suốt mà lựa chọn đầu tư. Vì thế, hãy ở tư thế sẵn sàng chờ đợi, biết đâu thành quả còn vượt ngoài dự đoán.

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Trong 2 ngày cuối tuần (30/4 - 1/5), vận trình của tuổi Hợi báo hiệu nhiều tin tốt lành cả về phương diện tiền bạc lẫn tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 4 ngày tới (29/4 - 2/5), Rồng Phụng sải cánh, 3 con giáp này thành công vang dội, tài lộc gia tăng, tài sản kếch xù, vận trình lên hương

Theo dự đoán tử vi 4 ngày tới (29/4 - 2/5), nhờ ảnh hưởng của Rồng Phụng, 3 con giáp này công danh sự nghiệp vượng phát, tài chính gia tăng, phước lành hội tụ, lương thưởng tăng cao.

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