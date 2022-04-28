Tử vi 2 ngày tới (29/4 - 30/4), Cát Thần nâng đỡ, 3 con giáp này công danh thành đạt, tài lộc rực rỡ, vạn sự hưng vượng, may mắn vẻ vang

Tâm linh - Tử vi 28/04/2022 21:48

Theo dự đoán tử vi 2 ngày tới (29/4 - 30/4), nhờ trợ giúp của Tài Thần, 3 con giáp may mắn này công danh sự nghiệp hưng vượng, tài chính lên hương, vạn sự khởi sắc, công danh thành đạt.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho hay, cuộc sống của tuổi Dần vốn dĩ không phải là một màu hồng trong trí tưởng tượng, họ cũng đã vất vả và phải tự lực vượt qua những ngày tháng khó khăn. Thậm chí có những người dù không ngừng cố gắng nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, không có thành quả gì đáng mong đợi.

Theo tử vi 2 ngày tới (29/4 - 30/4), người tuổi Dần có số mệnh phú quý, nếu không thể tự mình làm giàu họ vẫn có được cuộc sống giàu sang. Đặc biệt, con giáp may mắn tuổi Dần là con giáp có số vượng phu nhất, nên cho dù bản thân không thể tạo dựng sự nghiệp, họ vẫn giúp chồng xây dựng nên cơ ngơi vững chãi.

con giap may man 1
Theo tử vi 2 ngày tới (29/4 - 30/4), người tuổi Dần có số mệnh phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có nhiều cơ hội thăng tiến trong 2 ngày tới (29/4 - 30/4). Sau thời gian dài làm việc chăm chỉ, cuối cùng họ cũng được cấp trên nhận ra và đánh giá cao. Tuy nhiên, tuổi Dậu vẫn nên thận trọng kẻo dễ bị kẻ gian hãm hại.

Với những người tuổi Dậu đã kết hôn thì cuộc sống càng thêm phần khấm khá giàu có. Đặc biệt người tuổi Dậu còn có thể có thêm thành viên mới trong nhà, cuộc sống đã hạnh phúc càng thêm viên mãn hơn. Những người tuổi Dậu dù có gặp khó khăn gì thì trong thời gian này cũng sẽ vượt qua dễ dàng, trở thành giàu có.

con giap may man 2
Tuổi Dậu có nhiều cơ hội thăng tiến trong 2 ngày tới (29/4 - 30/4) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là một trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong 2 ngày tới (29/4 - 30/4). Với tinh thần lạc quan và ham học hỏi, bạn sẽ sẵn sàng chinh phục những điều mình chưa từng biết đến, gặt hái được những thành công nhất định trong công việc, từ đó gây được ấn tượng tốt với người xung quanh, thậm chí được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Chuyện tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực, một số cặp đôi đang bàn tới chuyện cưới xin, nhưng những người đã lập gia đình cần quan tâm hơn tới tổ ấm của mình. Sức khỏe của những người tuổi Tỵ trong tháng này cũng khá tốt, bạn tràn đầy năng lượng và sẵn sàng bắt tay vào làm những nhiệm vụ được giao.

con giap may man 3
Tuổi Tỵ là một trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong 2 ngày tới (29/4 - 30/4) - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, được đà PHÁT TÀI, 3 con giáp này giàu sang phú quý, của cải dồi dào, tiền tài dư dả, vạn sự hanh thông

Sau hôm nay, được đà PHÁT TÀI, 3 con giáp này giàu sang phú quý, của cải dồi dào, tiền tài dư dả, vạn sự hanh thông

Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ cơ duyên phát tài mà 3 con giáp may mắn này tiền của đề huề, công thành danh toại, gia tài kếch xù, vận trình rộng mở sau hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 2 ngày tới 12 con giáp tử vi tháng 4 tử vi con giáp giàu có tử vi hôm nay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm