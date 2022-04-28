Tử vi 4 ngày tới (29/4 - 2/5), Rồng Phụng sải cánh, 3 con giáp này thành công vang dội, tài lộc gia tăng, tài sản kếch xù, vận trình lên hương

Tâm linh - Tử vi 28/04/2022 22:48

Theo dự đoán tử vi 4 ngày tới (29/4 - 2/5), nhờ ảnh hưởng của Rồng Phụng, 3 con giáp này công danh sự nghiệp vượng phát, tài chính gia tăng, phước lành hội tụ, lương thưởng tăng cao.

Tuổi Thìn

Ai cũng biết rằng, Rồng là biểu tượng cho vua, cho quân tử và đương nhiên họ đều là những người phi thường tài giỏi. Đối với những người tuổi Thìn cũng thế, bất kể là nam hay nữ thì họ vẫn mang trong mình số mệnh phú quý.

Tử vi 4 ngày tới (29/4 - 2/5) cho hay, Rồng thì vẫn sẽ là Rồng, vẫn sẽ quay về với cuộc sống phú quý vốn có, chẳng may không như ý muốn, tuổi Thìn vẫn được quý nhân phù trợ và đem đến cho họ cuộc đời mỹ mãn vạn người mê. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được thành công vào thời trẻ, con giáp may mắn này sẽ được tung hô và ngưỡng mộ không ngừng.

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Tử vi 4 ngày tới (29/4 - 2/5) cho hay, Rồng thì vẫn sẽ là Rồng, vẫn sẽ quay về với cuộc sống phú quý vốn có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho biết, trong 4 ngày tới (29/4 - 2/5), cơ hội tốt cho con giáp tuổi Ngọ độc thân tìm được một nửa như ý. Thời điểm này cũng rất tốt cho bản mệnh hóa giải những hiểu nhầm trong mối quan hệ tình cảm hiện tại.

Trong 4 ngày tới (29/4 - 2/5), người tuổi Ngọ được Thần Tài ghé thăm giúp con giáp tuổi Ngọ giải tỏa được những căng thẳng liên quan tới tiền bạc. Thế nhưng để đây không là biện pháp tạm thời thì bản mệnh phải xem xét lại các vấn đề của mình để xử lý triệt để, chớ nên chủ quan mà mong chờ vào vận may.

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Tử vi 12 con giáp cho biết, trong 4 ngày tới (29/4 - 2/5), cơ hội tốt cho con giáp tuổi Ngọ độc thân tìm được một nửa như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 4 ngày tới (29/4 - 2/5) cho hay, những người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn về mọi mặt. Trên phương diện công việc, Thân được cát tinh nâng đỡ nên làm việc gì cũng thu được những kết quả khả quan, thậm chí ngay cả khi gặp khó khăn thì bạn cũng được người khác ra tay tương trợ. Về tài lộc, Thân có thể ký kết được những hợp đồng béo bở, mang lại cho bạn khoản lợi nhuận khổng lồ.

Về tình cảm, Thân và nửa kia của mình ngập tràn những điều ấm áp, cả hai luôn dành thời gian để trò chuyện với nhau dù công việc có bận bịu đến thế nào đi chăng nữa. Sức khỏe của Thân rất tốt, tinh thần phấn khởi, tình trạng mất ngủ được cải thiện.

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Tử vi 4 ngày tới (29/4 - 2/5) cho hay, những người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn về mọi mặt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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