Tử vi 2 ngày cuối tuần (11/6 - 12/6), TOP 3 con giáp được đích thân Thần Phật che chở, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vượng phát, hậu vận ngày càng giàu sang phú quý

Tử vi 2 cuối tuần cho biết, hậu vận của người tuổi Mão vô cùng thuận lợi khi có vận quý nhân vượng, cơ hội phát nghề nghiệp nhiều, hứa hẹn sự đột phá, thành công bất ngờ, thậm chí có sự thăng tiến trong công việc. Chỉ cần họ nắm bắt cơ hội được sếp trao cho nhất định việc tăng lương hay lên chức là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi.

Người tuổi Mão khá thật thà, chắc chắn, một khi đã hứa thì họ sẽ bất chấp mà thực hiện nó đến cùng. Họ sống tình cảm, biết trước biết sau, dĩ hòa vi quý và chỉ giúp đỡ khi bản thân đủ khả năng. Cũng chính vì điều này mà họ được nhiều người yêu quý và mến mộ họ rất nhiều.

Người tuổi Hợi có tính cách thành thực, trung hậu và trọng nghĩa khí. Con giáp này luôn cố gắng hết sức trong công việc, có trách nhiệm đối vối những thứ mà mình đang làm. Nhờ vậy mà họ được sếp lẫn đồng nghiệp tôn trọng và công nhận thực lực của Hợi.

Ngoài ra trong thời gian này còn là thời điểm phù hợp để Mão khởi nghiệp hay mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất, mạnh bạo trong việc đầu tư, có quý nhân luôn sát cánh nên không khó để họ thành công trong những dự án đầu tư của mình.

Tử vi 2 cuối tuần cho biết, người tuổi Hợi sẽ đón nhận những thay đổi khá lớn về mặt tài chính, báo hiệu nhiều may mắn về tiền bạc, nhất là các khoản kinh doanh, đầu tư hứa hẹn thu lãi cao trong 2 ngày tới.

Trên con đường kiếm tiền và làm giàu của người tuổi Hợi sẽ luôn có quý nhân Tam Hợp song hành. Làm việc đường hoàng, tuân thủ pháp luật, quang minh chính đại dù con đường đi khá dài, nhưng lại mang về giá trị bền vững. Một khi bản mệnh đã gây dựng sự nghiệp ổn định, tài lộc cứ thế chảy vào túi.

Ngoài ra thời gian này, người tuổi Hợi dễ đạt được sự tín nhiệm của cấp trên, được đồng nghiệp yêu mến. Dù gặp khó khăn trong cuộc sống, con giáp này cũng không bao giờ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.

Tử vi 2 cuối tuần cho biết, người tuổi Hợi sẽ đón nhận những thay đổi khá lớn về mặt tài chính, báo hiệu nhiều may mắn về tiền bạc, nhất là các khoản kinh doanh, đầu tư hứa hẹn thu lãi cao trong 2 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là người có chí tiến thủ rất lớn, họ luôn tự thân vận động làm hết mọi việc bởi thế những năm đầu sự nghiệp khá chật vật. Chính vì vậy mà trong công việc họ thường là người có chí cầu tiến rất cao trong mọi vấn đề của công ty khi luôn muốn là người giỏi nhất.

Tử vi 2 cuối tuần cho biết, người tuổi Thìn sẽ được các bậc trưởng bối hỗ trợ nhiều trong công việc. Họ có thể giúp đỡ về kỹ năng, chuyên môn hay cũng có thể là nguồn vốn. Nhìn chung, hợp tác làm ăn cho ra kết quả không tồi.

Cụ thể trong công việc sắp tới Thìn sẽ được sếp đưa ra những thử thách để họ chứng tỏ năng lực chỉ cần họ vượt qua được ắt mở ra con đường thăng tiến thuận lợi.

Tử vi 2 cuối tuần cho biết, người tuổi Thìn sẽ được các bậc trưởng bối hỗ trợ nhiều trong công việc. Họ có thể giúp đỡ về kỹ năng, chuyên môn hay cũng có thể là nguồn vốn. Nhìn chung, hợp tác làm ăn cho ra kết quả không tồi - Ảnh minh họa: Internet

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