Tử vi 15 ngày tới: 3 con giáp này không có gì ngoài quyền lực, sở hữu tiền tỷ trong tay dễ dàng, đi đến đâu thắng lớn đến đó, làm chủ nhà đất hoặc đại gia vườn tược

Tuổi Mão

Tuổi Mão là một trong những con giáp sinh ra đã may mắn hơn người. Họ là những người có ý chí và bản lĩnh, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh và có lòng nhân ái không phải ai cũng có được. Cũng bởi vậy mà đường quý nhân của những người tuổi này rất vượng. Trông bề ngoài, tuổi Mão có chút lạnh lùng song thực chất đây là con giáp sống rất giàu tình cảm. Mão có một phần lối sống ham mê tiền tài, địa vị và quyền lực.

Sự may mắn cũng như vận quý nhân tốt của bản mệnh không những do mệnh tốt mà còn là nhờ chính bản thân con giáp này thấu hiểu, có tầm có tâm trong cách đối nhân xử thế. Theo tử vi, đây sẽ là một trong những con giáp vận trình suôn sẻ bậc nhất, gặp dữ hoá lành, gặp nguy hoá an, biến hung thành cát. Sự nghiệp của người tuổi Mão lên như diều gặp gió, tài vận cũng theo đó mà một mạch tăng cao, phát triển không ngừng. Đối với đa số người tuổi Mão, khoảng thời gian này nên nỗ lực hành động, thể hiện triệt để năng lực của mình.