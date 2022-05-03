Tử vi 11 ngày tới (4/5 - 14/5), đại cát đại lợi, hung hiểm hóa bình an, 3 con giáp thần phật phù hộ, phú quý đầy nhà, sự nghiệp thăng hạng, cầu được ước thấy

Tử vi 11 ngày tới (4/5 - 14/5), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, sự nghiệp phát triển, có nhiều điềm báo hỷ sự.
- Đúng 9h ngày 4/5/2022, Thần Tài thương tình, quý nhân phù trợ, 3 con giáp thời vận lên hương, công danh rực rỡ, nghênh đón tài lộc từ trên trời rơi xuống
- Qua hết ngày hôm nay, Thần linh chứng giám, ban phát phước lộc, 3 con giáp thời tới cản không kịp, làm ăn phát đạt, tiền bạc đầy nhà, hoàng kim quấn thân, vận trình rực rỡ
Tuổi Tỵ
Trong 11 ngày tới, người tuổi Tỵ tài vận hanh thông, công danh phát đạt. Bản mệnh hoàn thành tốt công việc được giao nên nhận được sự ư ái từ cấp trên. Ngoài ra, bản mệnh còn có khả năng gắn kết tập thể, khiến công việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn bình thường. Quý nhân xuất hiện phù trợ khiến mọi việc càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn nhiều, con giáp không phải lo lắng quá nhiều.
Chuyện tình cảm của con giáp trong thời gian này ngày càng thuận lợi. Bản mệnh và nửa kia sau bao sóng gió vẫn trở về bên nhau. Người độc thân tìm được đối tượng hợp ý, chuyện tình cảm có nhiều bước tiến.
Tuổi Mùi
Công danh sự nghiệp của tuổi Mùi có bước nhảy vọt đột phá trong 11 ngày tới. Tinh thần làm việc và học tập hăng say, nhiệt tình mang lại cho cung hoàng đạo này những kết quả mỹ mãn. Con đường công danh của con giáp đang rất rộng mở. Khi mọi việc đang tiến triển tốt đẹp, bản mệnh tập trung hơn nữa để thu được thành công ngoài mong đợi.
Chuyện tình cảm lứa đôi hài hoà êm ấm. Các cặp đôi yêu nhau đang đắm chìm trong khoảng thời gian hẹn hò ngọt ngào, say đắm. Cả hai đều biết cân bằng thời gian dành cho công việc và gia đình nên ít xảy ra mâu thuẫn.
Tuổi Thìn
Người tuổi Thìn trong 11 ngày tới vận trình thuận lợi, vận khí dồi dào. Con giáp sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy có khó khăn. Con giáp sẽ được Thần Tài giúp đỡ trong vấn đề tài chính. Nhân dịp này, bản mệnh hãy mạnh dạn đầu tư để kiếm thêm thu nhập. Nếu có ý định chuyển đổi công việc hay tìm kiếm một môi trường mới thì có thể thực hiện từ bây giờ vì nhận được nhiều điềm lành tốt đẹp.
Chuyện tình cảm của con giáp khá lý tưởng. Người độc thân mau chóng tìm được một nửa yêu thương vì biết cách tạo ấn tượng trong mắt những người xung quanh. Cả hai bạn có thể sẽ bước vào giai đoạn tìm hiểu, hẹn hò trong tương lai gần.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.