Tử vi 11 ngày tới (4/5 - 14/5), đại cát đại lợi, hung hiểm hóa bình an, 3 con giáp thần phật phù hộ, phú quý đầy nhà, sự nghiệp thăng hạng, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 03/05/2022 12:40

Tử vi 11 ngày tới (4/5 - 14/5), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, sự nghiệp phát triển, có nhiều điềm báo hỷ sự.

Tuổi Tỵ

Trong 11 ngày tới, người tuổi Tỵ tài vận hanh thông, công danh phát đạt. Bản mệnh hoàn thành tốt công việc được giao nên nhận được sự ư ái từ cấp trên. Ngoài ra, bản mệnh còn có khả năng gắn kết tập thể, khiến công việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn bình thường. Quý nhân xuất hiện phù trợ khiến mọi việc càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn nhiều, con giáp không phải lo lắng quá nhiều.

Chuyện tình cảm của con giáp trong thời gian này ngày càng thuận lợi. Bản mệnh và nửa kia sau bao sóng gió vẫn trở về bên nhau. Người độc thân tìm được đối tượng hợp ý, chuyện tình cảm có nhiều bước tiến.

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Trong 11 ngày tới, người tuổi Tỵ tài vận hanh thông, công danh phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công danh sự nghiệp của tuổi Mùi có bước nhảy vọt đột phá trong 11 ngày tới. Tinh thần làm việc và học tập hăng say, nhiệt tình mang lại cho cung hoàng đạo này những kết quả mỹ mãn. Con đường công danh của con giáp đang rất rộng mở. Khi mọi việc đang tiến triển tốt đẹp, bản mệnh tập trung hơn nữa để thu được thành công ngoài mong đợi.

Chuyện tình cảm lứa đôi hài hoà êm ấm. Các cặp đôi yêu nhau đang đắm chìm trong khoảng thời gian hẹn hò ngọt ngào, say đắm. Cả hai đều biết cân bằng thời gian dành cho công việc và gia đình nên ít xảy ra mâu thuẫn.

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Công danh sự nghiệp của tuổi Mùi có bước nhảy vọt đột phá trong 11 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 11 ngày tới vận trình thuận lợi, vận khí dồi dào. Con giáp sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy có khó khăn. Con giáp sẽ được Thần Tài giúp đỡ trong vấn đề tài chính. Nhân dịp này, bản mệnh hãy mạnh dạn đầu tư để kiếm thêm thu nhập. Nếu có ý định chuyển đổi công việc hay tìm kiếm một môi trường mới thì có thể thực hiện từ bây giờ vì nhận được nhiều điềm lành tốt đẹp.

Chuyện tình cảm của con giáp khá lý tưởng. Người độc thân mau chóng tìm được một nửa yêu thương vì biết cách tạo ấn tượng trong mắt những người xung quanh. Cả hai bạn có thể sẽ bước vào giai đoạn tìm hiểu, hẹn hò trong tương lai gần.

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Người tuổi Thìn trong 11 ngày tới vận trình thuận lợi, vận khí dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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