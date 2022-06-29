Tử vi 11 ngày tới (30/6 - 10/7), vận xui lùi xa, cát lộc dư dả, 3 con giáp có Thần Tài chiếu cố, lộc lá vây quanh, công danh thuận lợi, phú quý đầy nhà, tiền tài chất đầy trong kho

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 18:48

Tử vi 11 ngày tới, 3 con giáp may mắn có Thần Tài chiếu cố, công danh thuận lợi, tiền tài dư dả.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 11 ngày tới vận trình hanh thông, tài lộc thuận lợi. Công việc của con giáp may mắn này khá ổn định. Bản mệnh thu được những thành công đầu bước đầu. Con giáp có quý nhân giúp đỡ, vận trình thăng tiến. Đây là cơ hội để bạn được tăng lương, thưởng, đường công danh sáng rõ hơn. 

Về phương diện tình cảm, bản mệnh có tin mừng, có thể là tin hỷ sự của bản thân, đón thành viên mới trong gia đình hoặc trong nhà có việc đáng chúc tụng. Không khí ngày nghỉ rộn ràng tưng bừng khiến bản thân bạn cũng phấn chấn hơn hẳn, tâm trạng thoải mái làm gì cũng tốt hơn bình thường.

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Người tuổi Dậu trong 11 ngày tới vận trình hanh thông, tài lộc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 11 ngày tới có Cát Thần phù trợ theo đuổi sự nghiệp. Con giáp được nhận những kết quả xứng đáng sau quá trình cố gắng không ngừng nghỉ. Hãy tiếp tục hoàn thiện bản thân, xa rời những thói quen xấu và những thiếu sót bằng việc bổ sung kiến thức mới, tìm tòi và phát hiện hướng đi mới.  

Các mối quan hệ tốt đẹp, bản mệnh có thể gặp gỡ bạn bè, họ hàng. Nếu như con giáp đang còn đang độc thân, đây là cơ hội để tìm kiếm một người yêu thương. Đừng vội từ chối một buổi hẹn với ai đó đấy nhé.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 11 ngày tới sự nghiệp khai thông, tài lộc dư dả. Tử vi dự báo sẽ có nhiều cơ hội liên quan đến tiền bạc thu hút con giáp. Con giáp đạt thành tích đáng nể trong công việc. Bạn có cái nhìn sáng suốt, phân tích tình hình đúng đắn, đưa ra quyết định chính xác và đó chính là điểm mấu chốt giúp bạn có được thành công.

Sức khỏe của con giáp đã được cải thiện rất nhiều, dù trước đó vẫn còn cảm thấy mệt mỏi nhưng hôm nay bạn bỗng vui vẻ, tỉnh táo và thoải mái hơn rất nhiều. Nhờ vậy mà khả năng làm việc cũng hiệu quả hơn dù khối lượng nhiều.

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Người tuổi Tỵ trong 11 ngày tới sự nghiệp khai thông, tài lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Bước sang ngày mới, Cát Thần ghé thăm, quý nhân ưu ái, 3 con giáp tiền tài dư dả, sự nghiệp hanh thông, muốn gì được nấy, vét sạch vận may trong thiên hạ

Bước sang ngày mới, Cát Thần ghé thăm, quý nhân ưu ái, 3 con giáp tiền tài dư dả, sự nghiệp hanh thông, muốn gì được nấy, vét sạch vận may trong thiên hạ

Bước sang ngày mới, 3 con giáp may mắn sự nghiệp hanh thông, muốn gì được nấy, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

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