Tử vi 10 ngày tới (5/8 - 14/8), Quý nhân ban lộc, 3 con giáp tay phải cầm vàng, tay trái cầm tiền, cuộc sống vô lo vô nghĩ, sự nghiệp bước sang chương mới, vận trình hanh thông, may mắn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 16:10

Tử vi 10 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn tay phải cầm vàng, tay trái cầm tiền, cuộc sống thăng hoa viên mãn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn tính trời sinh thông minh, chịu khó, luôn biết nắm bắt thời cơ xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn. Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 10 ngày tới con đường hậu vận của Ngọ sẽ diễn ra vô cùng hanh thông, thuận lợi. 

Cụ thể trong giai đoạn này, tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ, tiền bạc tăng lên gấp bội. Trong kinh doanh, con giáp này có thể gặp may mắn khi khách hàng tự tìm đến cửa. Người làm công ăn lương dù phải chịu nhiều áp lực công việc nhưng luôn được đồng nghiệp giúp đỡ và nhận nhiều lời khuyên từ quý nhân nên cơ hội thăng tiến là rất cao. Vì vậy, bản mệnh có thể hoàn thành tốt những mục tiêu đặt ra, thu nhập cũng đạt mức ổn định.

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Cụ thể trong giai đoạn này, tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ, tiền bạc tăng lên gấp bội. Trong kinh doanh, con giáp này có thể gặp may mắn khi khách hàng tự tìm đến cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán, giai đoạn tới đây những sai lầm của con giáp ở thời điểm trước đó đều có cơ hội để sửa sai. Cơ hội thăng tiến cả về sự nghiệp lẫn đời sống sẽ ùn ùn kéo về lúc nào mà bạn không hề hay biết. 

Vận trình công việc thuận lợi, suôn sẻ đồng thời Tuất biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu. Trong thời gian tới bạn có cơ hội phát huy được toàn bộ khả năng của mình, nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Tuổi Tuất có thể sẽ cảm thấy choáng ngợp trước những thành quả mình đạt được. Đường kinh doanh cũng có sự tăng tiến đáng kể khi được nhiều người thân giúp đỡ, các dự án đầu tư thua lỗ trước đó dần thu hồi lại được vốn liếng ban đầu. 

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Tử vi dự đoán, giai đoạn tới đây những sai lầm của con giáp ở thời điểm trước đó đều có cơ hội để sửa sai. Cơ hội thăng tiến cả về sự nghiệp lẫn đời sống sẽ ùn ùn kéo về lúc nào mà bạn không hề hay biết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 10 ngày tới cho biết, người tuổi Thân sẽ bước vào một giai đoạn có nhiều biến động. Nhìn bên ngoài, nhiều người cho rằng tuổi Thân đang bước vào giai đoạn sóng gió, nhưng trên thực tế thì đây là lúc mà họ có được cơ hội học được nhiều bài học, rút được nhiều kinh nghiệm, từ đó áp dụng vào hành trình xây dựng sự nghiệp thành công vang dội của bản thân. 

Giai đoạn tới đây, nếu tuổi Thân từng bước vững tâm vượt qua mọi gian truân thì thời gian tới không lo bất cứ điều gì, cuộc sống từ giờ đến cuối năm 2022 sẽ thăng hoa vượt trội. Ngoài ra, thời gian tới tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp họ gặt hái được thành công dễ dàng hơn, các khoản tiền bản mệnh kiếm về sẽ ngày một tăng dần, cuộc sống vì thế ngày một cải thiện, hạnh phúc ấm no.

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Giai đoạn tới đây, nếu tuổi Thân từng bước vững tâm vượt qua mọi gian truân thì thời gian tới không lo bất cứ điều gì, cuộc sống từ giờ đến cuối năm 2022 sẽ thăng hoa vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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