Tử vi 10 ngày tới (3/9 - 12/9), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99% 3 con giáp trúng số phát tài phát lộc, sự nghiệp bay cao chót vót, tài lộc hanh thông, tiền về túi như thác đổ, vận trình sắp tới suôn sẻ đủ đường

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 09:50

Tử vi 10 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn được Thần Đồng tiên tri sở hữu vận độc đắc, trúng số tiền tỷ, cuộc sống lên hương thấy rõ, sự nghiệp thăng tiến, gia đình hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sống luôn kiệm lời và cẩn thận, đầy kiên nhẫn và kiên cường hơn trong mọi việc. Con giáp này, chưa bao đánh mất sự mất tự tin trong cuộc sống hay để bản thân đi lạc đường, họ luôn nắm bắt được là mình nên làm gì, vì thế nên đường tài lộc ngày càng tốt.

Dù cho khoảng thời gian trước có đôi chút vất vả, chật vật, đủ thứ xui xẻo xảy ra. Tuy nhiên trong khoảng thời gian tới đây, đặc biệt là tử vi cho biết 10 ngày tới người tuổi Mùi sẽ có những bước tiến vững chắc, số tiền kiếm được không ngừng tăng lên. Công việc thời gian này, được sếp trao nhiều cơ hội thăng tiến, chỉ cần làm được ắt có cơ hội lên chức, tăng lương.  

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Tuy nhiên trong khoảng thời gian tới đây, đặc biệt là tử vi cho biết 10 ngày tới người tuổi Mùi sẽ có những bước tiến vững chắc, số tiền kiếm được không ngừng tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù có khó khăn đến đâu cũng có thể là người thông minh, tự lập. Theo tử vi 12 con giáp trong 10 ngày tới mọi việc của tuổi Tý sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ, tiền bạc tìm đến tận cửa. Cụ thể, sự nghiệp có bước nhảy vọt đáng kể nhờ luôn làm việc chăm chỉ, hòa thuận nên họ được ban lãnh đạo đánh giá cao và giao phó cho nhiều dự án quan trọng, qua đó có được cơ hội ngàn vàng để thăng tiến. 

Chỉ cần con giáp này, biết nắm bắt cơ hội thì mọi việc sẽ hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, tuổi Tý có sao may mắn chiếu mệnh nên được lợi thế phát triển, dễ thăng tiến hơn trong tương lai.

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 Theo tử vi 12 con giáp trong 10 ngày tới mọi việc của tuổi Tý sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ, tiền bạc tìm đến tận cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 10 ngày tới đây con đường hậu vận của người tuổi Dần sẽ trở nên hanh thông hơn bao giờ hết khi con giáp này, có thể đạt được ước mơ lớn bấy lâu nay ấp ủ. Con đường công danh sự nghiệp rộng mở, Dần sẽ không còn gặp nhiều trắc trở như trước nữa.

Thay vào đó, dựa vào sự nỗ lực của bản thân và may mắn, bản mệnh sẽ có được chỗ đứng vững chắc tại nơi làm việc, ngày càng có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Chỉ cần dám nghĩ, dám làm, con giáp tuổi Dần có thể bứt phá trên con đường mới đầy rạng rỡ.

Ngoài ra những dự án đầu tư bên ngoài cũng phát triển rất tốt khi có quý nhân kề bên dẫn lối, qua đó giúp cho con giáp này thu về số tiền kếch xù. Không chỉ vậy bản mệnh có thể kiếm tiền vào cách khác như xổ số chẳng hạn, khả năng trúng giải đặc biệt là rất cao cho họ trong giai đoạn này. 

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Ngoài ra những dự án đầu tư bên ngoài cũng phát triển rất tốt khi có quý nhân kề bên dẫn lối, qua đó giúp cho con giáp này thu về số tiền kếch xù - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Hôm nay ngày lễ Quốc khánh (2/9), TOP 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc vô biên, trúng số độc đắc tiền tỷ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm no

Hôm nay ngày lễ Quốc khánh (2/9), TOP 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc vô biên, trúng số độc đắc tiền tỷ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm no

Tử vi hôm nay ngày lễ Quốc khánh cho biết có tới 3 con giáp may mắn hưởng trọn phúc lộc vô biên, trúng số độc đắc, làm gì cũng suôn sẻ, tài lộc vượng phát, tiền bạc ngập tràn lối đi trong nhà.

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