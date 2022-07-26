Tử vi 10 ngày tới (26/7 - 4/8), lời tiên tri tương truyền, 3 con giáp được trời chỉ định có số giàu sang, tiền vàng dư dả, phúc khí đầy nhà, may mắn liên miên, chạm đỉnh đỉnh cao danh tiếng

Tâm linh - Tử vi 26/07/2022 10:54

Tử vi 10 ngày tới (26/7 - 4/8), 3 con giáp may mắn tiền vàng dư dả, phúc khí đầy nhà, tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới liên tục gặp may. Các nhiệm vụ đều được đảm bảo hoàn thành đúng hạn, tuy không có đột phá nào quá lớn nhưng cũng không có sơ suất nào. Ngoài ra, bản mệnh còn gặp được quý nhân hết lòng hỗ trợ. Người này sẽ tạo điều kiện cho con giáp thể hiện năng lực của mình.

Chuyện tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hòa giải. 

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Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới liên tục gặp may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 10 ngày tới có nhiều vấn đề đại cát. Con giáp không có quá nhiều vấn đề căng thẳng phải xử lý. Bạn thậm chí, bạn chẳng cần làm gì mà cơ hội làm giàu cũng tự khắc tìm đến. Tiền tài của bạn trong thời gian này gia tăng đáng kể. Con giáp làm một lời mười, có được cuộc sống phủ phê, sung túc.

Bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho gia đình, những cuộc gặp gỡ với họ hàng để thắt chặt tình cảm. Nếu có thể, Mão nên ưu tiên hướng xuất hành là hướng Tây Nam để có được nhiều may mắn, cát lành.

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Người tuổi Mão trong 10 ngày tới có nhiều vấn đề đại cát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân phúc lộc dồi dào trong 10 ngày tới. Con giáp làm ăn rất phát đạt, hanh thông. Bạn nắm bắt cơ hội đầu tư và hứa hẹn sẽ thu về lợi nhuận đáng kể trong tương lai. Ngoài ra, khả năng xoay chuyển và xử lý tình huống đã giúp bạn tự cứu lấy mình. Con giáp ghi điểm tuyệt đối trong mặt cấp trên. 

Vận trình tình cảm an yên. Gia đạo của con giáp may mắn hài hoà, người trong cuộc đã dần tìm được tiếng nói chung sau nhiều mâu thuẫn. Những ai độc thân có thể tìm thấy tình yêu đích thực, vui vẻ hạnh phúc sống qua ngày.

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Người tuổi Thân phúc lộc dồi dào trong 10 ngày tới. - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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