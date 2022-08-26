 Từ Trung thu 2022: Bốn con giáp bạc tỷ trong tay, phất lên giàu khủng, tiền để chật két, vàng chất đầy kho, phú quý ngập tràn, hưởng 3 đời không hết

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 10:14

Phúc hưởng 3 đời không hết, giàu sang phú quý là vận mệnh của 3 con giáp dưới đây.

Tuổi Hợi

Trung thu tới, Hợi chính là con giáp phát tài phát lộc tới không ngờ. Thậm chí không chỉ phát tài đâu, con giáp này còn có thể thăng quan tiến chức nữa cơ. Cứ ngỡ cuối năm là thời điểm nghỉ ngơi nhưng tuổi Hợi thì có khi phải mở tiệc ăn mừng ấy chứ.

 Từ Trung thu 2022: Bốn con giáp bạc tỷ trong tay, phất lên giàu khủng, tiền để chật két, vàng chất đầy kho, phú quý ngập tràn, hưởng 3 đời không hết - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Nói đùa vậy chứ những chú Heo chẳng có thời gian rảnh rỗi mấy trong 2 năm này đâu, còn bận rộn đủ thứ việc chứ lấy đâu có lúc ngồi ăn nhậu được. Sự tập trung, chuyên tâm trong công việc giúp bản mệnh giải quyết được nhiều vấn đề hệ trọng.Thời gian tới là thời gian tài lộc đại phát, nhất là với người làm kinh doanh buôn bán.

Hôm đó hàng hóa dễ bán chạy như tôm tươi, đơn hàng tới tấp bay về còn khách hàng thì tấp nập vào ra, cuối ngày kiểm hàng kiểm tiền đừng quá ngạc nhiên với số lợi nhuận mình thu được nhé.

Tuổi Thìn

Vào đúng Trung thu, vận mệnh của người tuổi Thìn khá vượng phát. Nếu như tháng trước, con giáp này phải đối mặt với một núi công việc, tài lộc ổn định song chưa bứt phá vì các khoản chi liên tiếp đến thì đến Trung thu sẽ là thời điểm đột phá của bạn.

 Từ Trung thu 2022: Bốn con giáp bạc tỷ trong tay, phất lên giàu khủng, tiền để chật két, vàng chất đầy kho, phú quý ngập tràn, hưởng 3 đời không hết - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Mọi chuyện ngày càng thêm thuận lợi. Công việc càng nhiều bạn lại càng có động lực phấn đấu. Dù làm văn phòng hay kinh doanh, mọi sự đều hanh thông đi đúng quỹ đạo. Thêm nữa, biểu hiện xuất sắc trong công việc của bạn được lãnh đạo thừa nhận. Hứa hẹn sẽ có một khoản thưởng hậu hĩnh dịp cuối năm.

Tuổi Dần

Đứng đầu trong danh sách những con giáp giàu khủng trong năm 2023 là tuổi Dần. Tử vi dự báo rằng, bước năm năm Quý Mão 2023, cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Dần chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Được Thần Tài phù trợ, tài lọc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

 

Đặc biệt, từ Trung thu, các kế hoạch đầu tư của tuổi Dần sẽ phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy. Nếu đầu tư bất động sản trong năm, tuổi Dần có thể thu về lợi nhuận cực lớn. Đây là một năm tài chính đồi dào của tuổi Dần. Con giáp này có thể đạt được nhiều thành tựu vang dội, khiến người đời nể phục.

Tất nhiên, không phải ai cũng có thể kiếm tiền dễ dàng. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông được dự báo là gặp nhiều may mắn nhất trong năm 2023.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Tháng 9 Thu sang, 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tài lộc đầy nhà, phát tài cực lớn, tiền chất như núi, giàu sang tới tận năm sau

Tháng 9 Thu sang, 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tài lộc đầy nhà, phát tài cực lớn, tiền chất như núi, giàu sang tới tận năm sau

Dưới đây là top 3 con giáp phát tài vào tháng 9 tới, bởi đây là thời điểm may mắn của họ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp đại phát 3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 58 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia