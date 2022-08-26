 Từ Trung thu 2022: Bốn con giáp bạc tỷ trong tay, phất lên giàu khủng, tiền để chật két, vàng chất đầy kho, phú quý ngập tràn, hưởng 3 đời không hết

Trung thu tới, Hợi chính là con giáp phát tài phát lộc tới không ngờ. Thậm chí không chỉ phát tài đâu, con giáp này còn có thể thăng quan tiến chức nữa cơ. Cứ ngỡ cuối năm là thời điểm nghỉ ngơi nhưng tuổi Hợi thì có khi phải mở tiệc ăn mừng ấy chứ.

Hôm đó hàng hóa dễ bán chạy như tôm tươi, đơn hàng tới tấp bay về còn khách hàng thì tấp nập vào ra, cuối ngày kiểm hàng kiểm tiền đừng quá ngạc nhiên với số lợi nhuận mình thu được nhé.

Nói đùa vậy chứ những chú Heo chẳng có thời gian rảnh rỗi mấy trong 2 năm này đâu, còn bận rộn đủ thứ việc chứ lấy đâu có lúc ngồi ăn nhậu được. Sự tập trung, chuyên tâm trong công việc giúp bản mệnh giải quyết được nhiều vấn đề hệ trọng.Thời gian tới là thời gian tài lộc đại phát, nhất là với người làm kinh doanh buôn bán.

Tuổi Thìn

Vào đúng Trung thu, vận mệnh của người tuổi Thìn khá vượng phát. Nếu như tháng trước, con giáp này phải đối mặt với một núi công việc, tài lộc ổn định song chưa bứt phá vì các khoản chi liên tiếp đến thì đến Trung thu sẽ là thời điểm đột phá của bạn.

Ảnh minh họa

Mọi chuyện ngày càng thêm thuận lợi. Công việc càng nhiều bạn lại càng có động lực phấn đấu. Dù làm văn phòng hay kinh doanh, mọi sự đều hanh thông đi đúng quỹ đạo. Thêm nữa, biểu hiện xuất sắc trong công việc của bạn được lãnh đạo thừa nhận. Hứa hẹn sẽ có một khoản thưởng hậu hĩnh dịp cuối năm.

Tuổi Dần

Đứng đầu trong danh sách những con giáp giàu khủng trong năm 2023 là tuổi Dần. Tử vi dự báo rằng, bước năm năm Quý Mão 2023, cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Dần chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Được Thần Tài phù trợ, tài lọc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Đặc biệt, từ Trung thu, các kế hoạch đầu tư của tuổi Dần sẽ phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy. Nếu đầu tư bất động sản trong năm, tuổi Dần có thể thu về lợi nhuận cực lớn. Đây là một năm tài chính đồi dào của tuổi Dần. Con giáp này có thể đạt được nhiều thành tựu vang dội, khiến người đời nể phục.

Tất nhiên, không phải ai cũng có thể kiếm tiền dễ dàng. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông được dự báo là gặp nhiều may mắn nhất trong năm 2023.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.