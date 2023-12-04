Từ ngày mai, thứ Ba (5/12), 3 con giáp may mắn đến muộn, phát tài phát lộc, nằm trên đống vàng, phú quý cả 3 đời

Tử vi ngày 5/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ là người chính trực, trung thực.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc sử dụng tài năng lãnh đạo của bạn để đưa ra quyết định quan trọng.

Tài lộc: Chủ động chi tiêu và đảm bảo rằng bạn đang quản lý nguồn thu nhập một cách có trách nhiệm

Sức khoẻ: Ăn vừa đủ no, thực hiện các hoạt động thể dục đa dạng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất gặp nhiều may mắn trong tháng 1/2023. Bản mệnh được quý nhân phù trở, mở ra con đường mới để phát triển, tiền tài thịnh vượng. Sự nghiệp của tuổi Tuất ngày càng vượng phát. Bản mệnh phát huy hết năng lực, được cấp trên trọng dụng và đánh giá cao.

Vận khí của con giáp này dồi dào nên chỉ cần làm việc chăm chỉ là có thể thu về khoản lời lớn. Quý nhân nâng đỡ tuổi Tuất trong tháng này nên nhiều cơ hội làm ăn tự tìm đến cửa.

Về chuyện tình cảm, tuổi Tuất đang có những ngày tháng hạnh phúc. Người độc thân có cơ hội gặp người mình thích và bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn. Người đã kết hôn có gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Lưu ý, tuổi Tuất nên đề phòng kẻ gian ác cố tình gây bất hòa, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân trong tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Ba ngày 5/12/2023, tuổi Tỵ chủ động giao lưu và tiếp xúc với mọi người, nhờ việc này, bản mệnh có thể gặp được quý nhân và được giới thiệu cho những cơ hội bất ngờ.

Tài chính của tuổi Tỵ cũng có những dấu hiệu đi lên đáng mừng. Con giáp này có thể tìm được cơ hội đầu tư đáng giá trong ngày hôm nay do có mối quan hệ rộng với khách hàng, đối tác. Hãy nhanh chóng nắm lấy thời cơ để vượt lên trên đối thủ.

Về mặt tình cảm, con giáp này cảm thấy nghi ngờ nửa kia của mình. Trước khi tin theo lời đồn thổi và kết tội đối phương, bản mệnh cần tìm hiểu rõ ràng vấn đề, đồng thời trò chuyện chân thành với nửa kia. Nếu có hiểu lầm, đôi bên nên cùng tháo gỡ.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.