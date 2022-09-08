Từ ngày mai (9/9) trở về sau: TOP 3 con giáp được ăn lộc thần TÀI, rũ sạch vận ĐEN tháng cũ, đón LỘC lớn về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 16:25

Tử vi dự đoán, từ ngày mai 9/9 đến cuối năm, có 3 con giáp thu hút nhiều tài lộc về túi, cầu công danh đều thành công, tài lộc vượng phát dữ dội.

Tuổi Tý

Tử vi dự đoán, từ ngày mai 9/9 đến cuối năm cho thấy dưới sự che chở của Thực Thần, việc kiếm tiền làm giàu của người tuổi Tý trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Con giáp này kinh doanh làm ăn phát đạt, dễ gặp được những cơ hội tốt mà phất lên nhanh chóng, dù có gặp khó khăn cũng được bạn bè, người thân giúp đỡ để vượt qua thuận lợi.

Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội trước mắt, phát huy hết nội lực của mình để không lỡ mất tiền bạc ngay trong tầm tay. Dù trong tuần hay là cuối tuần, bạn sẽ chẳng thể nào nghỉ ngơi nếu không muốn đánh mất tài lộc, vất vả một chút nhưng chắc chắn kết quả nhận về sẽ vô cùng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Từ ngày mai (9/9) trở về sau: TOP 3 con giáp được ăn lộc thần TÀI, rũ sạch vận ĐEN tháng cũ, đón LỘC lớn về đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán, từ ngày mai 9/9 đến cuối năm cho thấy Thiên Ấn ủng hộ, chắc chắn người tuổi Mão có thể đón khoảng thời gian tới với nhiều niềm vui và may mắn. Đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp, bạn có thể đón nhận được những thành quả bước đầu sau một khoảng thời gian dài chờ đợi vừa qua.

Ngũ hành Mộc Hỏa tương sinh, tình cảm lứa đôi ngày càng thêm nồng nàn, ấm áp. Đôi bên hãy nhân cơ hội này có thể phát triển mối quan hệ của mình thêm một nấc thang mới. Đây chính là điều cả hai bạn đã mong chờ bấy lâu.

Từ giờ đến cuối năm, bạn nên làm các việc như khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành.

Từ ngày mai (9/9) trở về sau: TOP 3 con giáp được ăn lộc thần TÀI, rũ sạch vận ĐEN tháng cũ, đón LỘC lớn về đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận may đến với người tuổi Hợi trên nhiều phương diện. Nếu là người làm công ăn lương và đang có một dự án tâm huyết thì nhất định bạn sẽ nhận được nhiều đánh giá cao, chạm vào cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng vượng phát. Từ giờ đến cuối năm, là khoảng thời gian vô cùng tốt cho các hoạt động buôn bán, nhập thêm hàng hoặc ký kết hợp đồng, khiến tiền đổ về túi khá nhanh. Dù hơi vất vả một chút, song bạn sẽ có một tương lai ngày càng ổn định.

Cát tinh giúp con giáp may mắn trong thời điểm này, bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong việc mở rộng mối quan hệ của mình. Những nhân duyên tốt đẹp xuất hiện, đó có thể là người bạn mới, đồng nghiệp mới hoặc đối tác làm việc mới... giúp đỡ bạn rất nhiều trong tương lai.

Nếu gặp vấn đề gì khiến bạn băn khoăn, bối rối, bạn nên tâm sự với nửa còn lại của mình. Bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm hơn khi có ai đó thấu hiểu mình, đồng thời người ấy còn có thể đưa ra được một vài ý kiến định hướng cho bạn đấy.

Từ ngày mai (9/9) trở về sau: TOP 3 con giáp được ăn lộc thần TÀI, rũ sạch vận ĐEN tháng cũ, đón LỘC lớn về đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

Thần Tài mở sổ vàng, gọi tên 3 con giáp tụ tài hút lộc dữ dội trong 10 ngày tiếp theo (9/9 - 18/9) ăn trọn lộc trời, vinh hoa phú quý hưởng không hết, tha hồ tậu xe mua nhà trong thời gian tới

Thần Tài mở sổ vàng, gọi tên 3 con giáp tụ tài hút lộc dữ dội trong 10 ngày tiếp theo (9/9 - 18/9) ăn trọn lộc trời, vinh hoa phú quý hưởng không hết, tha hồ tậu xe mua nhà trong thời gian tới

Tử vi con giáp trong 10 ngày tới (9/9 - 18/9) dự đoán có 3 con giáp gặp hung hóa cát, vận trình thay đổi tích cực, việc làm ăn phát đạt "đẻ" tiền nhiều không đếm xuể.

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