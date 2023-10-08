Từ ngày 9/10 đến 19/10: Thần Tài gõ cửa nhà, 3 con giáp nghênh tài đón lộc, tiền đổ như mưa, tiêu xài cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 08/10/2023 10:18

Tử vi dự đoán, từ ngày 9/10 đến 19/10, 3 con giáp phát tài nhất, phát tài phát lộc, thật đáng ghen tị.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có tính cách ổn định và điềm đạm, làm việc tích cực, giàu trí tưởng tượng, chăm chỉ hơn người. Họ cũng chịu áp lực tốt, dễ được đồng nghiệp, sếp trên ủng hộ và luôn tạo cho mọi người khác cảm giác đáng tin cậy. Nhìn chung, người tuổi Dần có nhiều tham vọng, mục tiêu lớn trong cuộc sống, họ sẵn sàng thay đổi bản thân để cho mọi thứ để trở nên hoàn hảo.

Tử vi học dự báo, từ ngày 9/10 đến 19/10, những người cầm tinh con Hổ sẽ có nhiều cơ hội lớn. Nếu biết tận dụng và kiên trì thị họ sẽ đạt hiệu quả cao, kiếm tiền nhanh hơn. Tóm lại, cuộc sống của tuổi Dần sẽ bước sang giai đoạn mới, đi lên theo chiều hướng tích cực, tài chính dồi dào.

Từ ngày 9/10 đến 19/10: Thần Tài gõ cửa nhà, 3 con giáp nghênh tài đón lộc, tiền đổ như mưa, tiêu xài cứ vơi lại đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có phúc khí bẩm sinh nên cuộc sống suôn sẻ, dù làm việc gì cũng luôn được mọi người quan tâm giúp đỡ. Tuổi Hợi có tính tình điềm đạm, vui vẻ, giỏi giao tiếp, hòa đồng. Bởi vì quan hệ xã giao rộng nên tuổi Hợi luôn gặp được quý nhân trên đường đời. Đặc biệt, từ ngày 9/10 đến 19/10, tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, được Trời Phật phù trợ, vận trình tài lộc cải thiện, sự nghiệp liên tục leo lên đỉnh cao.

Quãng thời gian qua, tuổi Hợi chưa tìm được cơ hội để phát triển tiềm năng của bản thân. Con giáp tuổi Hợi sẽ phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh nắm bắt những cơ hội hiếm có để nhân đôi, nhân ba khối tài sản của mình. Bên cạnh đó, tuổi Hợi cũng không cần phải lo lắng về những kẻ tiểu nhân lăm le bày mưu tính kế với mình.

Từ ngày 9/10 đến 19/10: Thần Tài gõ cửa nhà, 3 con giáp nghênh tài đón lộc, tiền đổ như mưa, tiêu xài cứ vơi lại đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu luôn là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công suy nghĩ, tìm cách giải quyết, không chịu đầu hàng số phận. Sự cố gắng của tuổi Sửu được mọi người công nhận. Càng về sau, con giáp này càng nhận được nhiều công việc quan trọng, mang lại lợi nhuận cao.

Những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể. Nhờ những yếu tố này, tuổi Sửu được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài từ ngày 9/10 đến 19/10. Khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc.

Từ ngày 9/10 đến 19/10: Thần Tài gõ cửa nhà, 3 con giáp nghênh tài đón lộc, tiền đổ như mưa, tiêu xài cứ vơi lại đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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