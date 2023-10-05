Từ ngày 22/8 đến 29/8 âm lịch, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, Thần Tài phát lộc lá khổng lồ, càng chăm chỉ càng phát tài

Tâm linh - Tử vi 05/10/2023 17:59

Tử vi học có nói, từ ngày 22/8 đến 29/8 âm lịch, 3 con giáp may mắn này sẽ có sự chuyển mình rực rỡ cả về sự nghiệp lẫn tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Từ ngày 22/8 đến 29/8 âm lịch là thời gian đánh dấu sự chuyển mình của những chú Ngựa. Đây cũng là lúc vận trình của bản mệnh thêm nhiều phần thăng hoa. Tử vi học có nói, bản thân tuổi Ngọ vốn thông minh, nhanh nhẹn, nay lại gặp được quý nhân nên thành công sẽ càng rực rỡ.

Tuy nhiên, bạn nên biết rằng trong nguy có cơ, người biết tận dụng cơ hội mới là người thành công lớn. Khi đứng trước khó khăn, đừng bao giờ nản lòng mà hãy suy nghĩ nhiều chiều hơn để có thể tìm được đường hướng phát triển cho mình, mang lại nhiều lợi thế cho con giáp này.

Từ ngày 22/8 đến 29/8 âm lịch, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, Thần Tài phát lộc lá khổng lồ, càng chăm chỉ càng phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu có tính tự lập cao, không thích dựa dẫm ỷ lại người khác, thành công đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ và cố gắng nỗ lực mà có. Càng trong khó khăn, những chú Trâu sẽ càng trở nên mạnh mẽ, quyết đoán hơn.

Từ ngày 22/8 đến 29/8 âm lịch, con giáp tuổi Sửu sẽ thực sự chuyển mình, ghi nhận được những bước tiến lớn. Cụ thể, bản mệnh sẽ gặp may mắn cả về đường tiền bạc và công danh sự nghiệp. Những nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ được đền đáp xứng đáng trong khoảng thời gian này.

Từ ngày 22/8 đến 29/8 âm lịch, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, Thần Tài phát lộc lá khổng lồ, càng chăm chỉ càng phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý rất nhanh nhẹn và khéo léo trong giao tiếp. Theo tử vi, từ ngày 22/8 đến 29/8 âm lịch, bản mệnh sẽ bùng nổ trong vận trình, đặc biệt là về tài lộc. Nhờ có thần Tài ở bên giúp sức nên những chú chuột có được cơ hội kiếm tiền, tăng thêm nguồn thu nhập.

Vận may tài lộc trong thời gian này lớn đến mức bản mệnh đôi khi cũng phải bất ngờ với những gì mình đạt được. Về sự nghiệp, nhờ nhân duyên vượng, quý nhân luôn ở bên trợ giúp, tuổi Tý nhanh chóng gỡ được những nút thắt, vượt qua khó khăn. Bạn bè chính là quý nhân mang đến cho tuổi Tý những cơ hội.

Từ ngày 22/8 đến 29/8 âm lịch, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, Thần Tài phát lộc lá khổng lồ, càng chăm chỉ càng phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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