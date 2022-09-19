Từ ngày 19/9/2022 trở đi, 3 con giáp đón đầu vận may, vươn tầm sự nghiệp, làm gì cũng có tiền về túi

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 05:58

Bắt đầu từ ngày 19/9/2022, những con giáp này gặp nhiều điều may mắn trong sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Vận may của người tuổi Ngọ lội ngược dòng ngoạn mục từ ngày 19/9/2022 này. Mọi khó khăn trước đây đều được giải quyết. Trong năm nay, Ngọ không chỉ gặp may mắn trong sự nghiệp mà tài lộc cũng vượng phát vô cùng.

Nhờ cục diện Tam Hợp chống lưng lại thêm cát tinh chiếu mệnh nên vận khí của Ngọ như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể. Nhờ vậy mà tài lộc của Ngọ ngày càng hanh thông, thích hợp đầu tư hay kinh doanh, hứa hẹn nhiều bội thu.

Từ ngày 19/9/2022 trở đi, 3 con giáp đón đầu vận may, vươn tầm sự nghiệp, làm gì cũng có tiền về túi - Ảnh 1
Vận may của người tuổi Ngọ lội ngược dòng ngoạn mục từ ngày 19/9/2022 này. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuối Tỵ

Theo chuyên gia tử vi, con đường đầu tư của người cầm tinh Rắn trong năm 2022 sẽ có rất nhiều khởi sắc. Trong năm này, dù sóng gió nhiều nhưng cũng sớm qua, tuổi này có những ngã rẽ bất ngờ để thoát khỏi cơn nguy nan.

Nhờ đó, cuộc sống của bản mệnh ngày càng thăng hoa rực rỡ hơn về cả sự nghiệp lẫn tài lộc. Đặc biệt vào những tháng cuối năm, tuổi này khổ tận cam lai, không những được Thần Tài chiếu cố nồng hậu mà còn có quý nhân bên cạnh, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, buôn bán “1 vốn 4 lời”.

Từ ngày 19/9/2022 trở đi, nếu tập trung đầu tư, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi, chuyện giàu có chỉ trong tầm tay. Đây cũng là giai đoạn mà con giáp này dần rũ bỏ những xui xẻo đã đeo bám họ thời gian qua.

Tuy nhiên, do vận khí trong năm có thăng trầm nên bản mệnh cũng phải chú ý trong chi tiêu. Cần có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý, tránh tiêu hoang xài phí mà khiến tài khí hao tổn, thậm chí rơi cảnh nợ nần vay mượn.

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu gặp được quý nhân trong năm nay, làm việc thông thuận. Việc kinh doanh càng dễ có lời lãi lớn thu về túi.

Từ ngày 19/9/2022 trở đi, người tuổi Dậu ít biến động thăng trầm nên công việc làm ăn khá suôn sẻ. Nhờ có quý nhân đồng hành nên họ không gặp trở lực nào quá lớn. Nhìn chung, người tuổi Dậu sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trong những tháng đầu năm, người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu. Các cơ hội làm giàu mở ra giúp Dậu phất lên nhanh chóng.

Tuy nhiên Dậu vẫn có hung tinh chủ hao tài rình rập nên tiền bạc trong năm kiếm được nhiều nhưng cũng dễ tiêu hao lắm. Bản mệnh cần lên kế hoạch tài chính kĩ càng và cẩn thận để hạn chế rủi ro, thất thoát.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi ngọ tuổi tỵ

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