Tử vi tuần (từ ngày 19-25/9/2022), 3 con giáp này sẽ đón nhiều tin vui về thu nhập, cơ hội được thăng chức tăng lương nằm trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 12:12

3 con giáp này có đường sự nghiệp hanh thông, nhờ đó mà việc kiếm tiền cũng thuận lợi.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần vốn mạnh mẽ, độc lập và luôn kiên định với những quyết định của mình. Đa số những người tuổi Dần đều rất tham vọng, họ không ngừng nỗ lực, cố gắng trong mọi hoàn cảnh, chịu khó nắm bắt mọi cơ hội xung quanh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn vẹn toàn.

Tử vi học có nói, cuộc sống thời hậu vận của tuổi Dần sẽ thăng hoa rực rỡ. Tuy nhiên, trước khi bước đến giai đoạn đó, họ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, sau đó là sự tận hưởng từ thấp lên cao. Từ ngày 19-25/9/2022, cuộc sống tuổi Dần sẽ có những bước chuyển chậm. Sự nghiệp của họ từ không có gì thành có gì, mọi mối quan hệ xung quanh tưởng chừng như không thể cứu vãn lại hàn gắn một cách tự nhiên và khắng khít hơn xưa. Nhìn chung từ ngày 19-25/9/2022, tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ, giúp cuộc sống họ thịnh vượng, giàu có hơn.

Tử vi tuần (từ ngày 19-25/9/2022), 3 con giáp này sẽ đón nhiều tin vui về thu nhập, cơ hội được thăng chức tăng lương nằm trong tầm tay - Ảnh 1
Từ ngày 19-25/9/2022, cuộc sống tuổi Dần sẽ có những bước chuyển chậm. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi vốn dĩ là những người được trời ban nhiều phúc đức, bất kể cuộc sống của họ khó khăn như thế nào cũng luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ, che chở. Đa số những người tuổi Hợi khổ tâm vì tình cảm nhiều hơn là vật chất, cuộc sống những người này không quá quan trọng giàu sang nhưng lại được trời ban cho nhiều phú quý. Người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân hậu, những gì họ có được, họ đều san sẻ cho mọi người nhờ vậy mà phúc đức ngày càng tăng thêm.

Tử vi học có nói từ ngày 19-25/9/2022, cuộc sống hậu vận của tuổi Hợi là một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Bởi lẽ sự nghiệp hôn nhân của họ không những viên mãn mà đời sống vật chất ngày càng dồi dào. Đặc biệt, từ ngày 19-25/9/2022, người tuổi Hợi sẽ cảm nhận được vận may dần thay đổi theo chiều hướng tích cực, giúp vạn sự trong gia đình đều suôn sẻ, thuận lợi. Bên cạnh đó, cuộc sống của tuổi Hợi từ ngày 19-25/9/2022 cũng vượt lên tầm cao mới và nhiều hy vọng đáng mong đợi.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người hiền lành, siêng năng, luôn biết phấn đấu trong cuộc sống và không từ bỏ mọi cơ hội nào để có thể gặt hái được nhiều thành công. Người tuổi Thân không phải là con giáp ngồi chờ thời, mà họ luôn biết nỗ lực, cố gắng, tìm hỏi học hỏi nhiều ngành nghề để nâng cao bản thân mình.

Tử vi học có nói , tuy rằng tuổi Thân không mưu cầu sự giàu có vinh hoa phú quý nhưng họ lại được trời ban nhiều phúc đức. Ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ ngày 19-25/9/2022, tuổi Thân sẽ được chiếu cố nồng hậu từ tài vận đến sự nghiệp. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, người này đưa đường dẫn lối giúp tuổi Thân giải quyết những khó khăn trước mắt, sau đó tạo điều kiện để họ phát triển sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào, bất kể làm việc gì cũng thành công tốt đẹp. Nhìn chung, cuộc sống hậu vận của tuổi Thân sẽ viên mãn đủ đầy.

 

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ giờ đến cuối tháng 9/2022: 3 con giáp trúng vận quý nhân, phúc khí dồi dào, sự nghiệp vững chắc, căng chặt hầu bao, tiền bạc chất thành núi

Từ giờ đến cuối tháng 9/2022: 3 con giáp trúng vận quý nhân, phúc khí dồi dào, sự nghiệp vững chắc, căng chặt hầu bao, tiền bạc chất thành núi

3 con giáp được quý nhân phù trợ nên tài lộc hanh thông, sự nghiệp ngày một thăng tiến, gánh vàng, gánh bạc về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi hợi tuổi thân

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 11 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 7 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng