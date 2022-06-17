Từ ngày 18/6 đến 25/6, Trời Ban Phước Lành, 3 con giáp này vạn sự vẻ vang, sự nghiệp thành toại, lộc lá xum xuê, của cải đề huề

Tâm linh - Tử vi 17/06/2022 10:48

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, nhờ phước lành trời ban mà 3 con giáp này gặt hái nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, tiền tài bội thu, giàu lên trông thấy từ ngày 18/6 đến 25/6.

Tuổi Sửu

Từ ngày 18/6 đến 25/6, tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp vô cùng thuận buồm xuôi gió, tài lộc cũng bắt đầu tăng vọt theo hướng tích cực. Chỉ cần họ chăm chỉ hơn một chút thì những rắc rối, vấn đề còn tồn đọng trong quá khứ sẽ được giải quyết một cách triệt để.

Lời khuyên duy nhất dành cho họ là đừng bị ám ảnh bởi những sai lầm đã qua nữa, cứ giữ thái độ lạc quan và có cho mình một bắt đầu mới. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời giúp con giáp may mắn này phát tài và kiếm tiền.

con giap may man 1
Từ ngày 18/6 đến 25/6, tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp vô cùng thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ cởi mở, nhiệt tình, phóng khoáng, thích khám phá, chinh phục những điều mới lạ, lại càng khát khao khẳng định được vị thế của bản thân trong cuộc sống.

Từ ngày 18/6 đến 25/6, người tuổi Ngọ sẽ có được những cơ hội đầu tư giàu tiềm năng không chỉ đem lại thành công trong công việc mà còn đem đến nguồn lợi nhuận không nhỏ. Đặc biệt đây cũng là thời điểm “đỏ tình” khi con giáp này thăng hoa trong tình cảm lứa đôi.

con giap may man 2
Từ ngày 18/6 đến 25/6, người tuổi Ngọ sẽ có được những cơ hội đầu tư giàu tiềm năng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã lạc quan, đầu óc linh hoạt, nhạy bén, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Họ luôn hướng về sự nghiệp và thường đặt sự nghiệp lên vị trí đầu tiên, những thứ khác đều là tùy duyên, họ sẽ không cố ý đi tranh giành.

Từ ngày 18/6 đến 25/6, đường sự nghiệp và đường tài lộc của tuổi Dần rất tốt, dù là kinh doanh riêng hay làm nhân viên đều phát triển rất thuận lợi, không có quá nhiều ưu phiền, hơn nữa họ cũng sẽ thu hoạch được những thành tích đáng kể. Giai đoạn này, tuy nói đường sự nghiệp kinh doanh của người tuổi Dần rất tốt nhưng họ cũng phải cố gắng bằng chính sức mình mới có thu hoạch.

con giap may man 3
Từ ngày 18/6 đến 25/6, đường sự nghiệp và đường tài lộc của tuổi Dần rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày 18/6, Thái Tuế song hành, 3 con giáp này có vận may gõ cửa, tài lộc thăng hoa, giàu có lên đời, cuộc sống lên hương

Bước qua ngày 18/6, Thái Tuế song hành, 3 con giáp này có vận may gõ cửa, tài lộc thăng hoa, giàu có lên đời, cuộc sống lên hương

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ sao Thái Tuế soi chiếu mà 3 con giáp này có vận trình hanh thông thấy rõ, tài lộc rực sáng, công thành danh toại, tiền của dồi dào, vạn sự như ý, cầu được ước thấy khi bước qua ngày 18/6.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 18/6 tử vi ngày 18/6/2022 tử vi 8 ngày tới tử vi con giáp giàu có 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 9 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 59 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 13 giờ 24 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 59 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 14 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 16 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026