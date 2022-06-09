Từ ngày 10/6 đến 19/6, PHÚ QUÝ CÁT TƯỜNG, 3 con giáp này có số phát tài, có mệnh giàu sang, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, cầu được ước thấy, gặp toàn điềm lành

Tâm linh - Tử vi 09/06/2022 10:28

Tử vi 12 con giáp cho hay, trong giai đoạn từ ngày 10/6 đến 19/6, 3 con giáp này nắm chắc cơ hội đổi đời, của cải dồi dào vô biên, tài sản bạt ngàn, sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Hợi chân thật và hiền lành nên thường nhận được sự yêu mến của rất nhiều người xung quanh. Hơn nữa, họ còn là những người có suy nghĩ lạc quan, cho dù gặp phải trở ngại gì đi nữa thì cũng có thể giữ trạng thái bình tĩnh, tìm biện pháp giải quyết vấn đề.

Tính cách này của họ thường được mọi người đánh giá rất cao, đặc biệt là quý nhân sẽ muốn giúp đỡ họ nắm bắt được cơ hội phát triển sự nghiệp. Chính vì vậy, từ ngày 10/6 đến 19/6, dù không có ý định tranh hơn thua với ai nhưng tuổi Hợi vẫn có những bước phát triển rất đáng kể trong công việc.

con giap may man 3
Từ ngày 10/6 đến 19/6, dù không có ý định tranh hơn thua với ai nhưng tuổi Hợi vẫn có những bước phát triển rất đáng kể trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Từ ngày 10/6 đến 19/6, nhờ có cát tinh chỉ lối dẫn đường mà người tuổi Mão chọn được cách làm ăn phù hợp, tiền bạc vì thế chảy ào ào về túi. Cho dù ngồi nhà con giáp này vẫn có thể kiếm được một khoản kha khá. Đây là lúc mà con giáp may mắn này có thể tính toán đầu tư. Như vậy thì tiền bạc sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở.

Về phương diện tình cảm, các mối quan hệ của tuổi Mão không có gì phải chê trách. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào. Người độc thân vượng đào hoa, được nhiều kẻ đưa người đón.

con giap may man 2
Từ ngày 10/6 đến 19/6, nhờ có cát tinh chỉ lối dẫn đường mà người tuổi Mão chọn được cách làm ăn phù hợp, tiền bạc vì thế chảy ào ào về túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ ngày 10/6 đến 19/6, với những nỗ lực và thành tích mà Mùi đã đạt được, con giáp này sẽ được cân nhắc vào những vị trí tốt, quyền cao chức trọng. Con giáp này cũng thường xuyên gặp được may mắn trong cuộc sống. Nếu như Mùi biết nắm bắt cơ hội, nỗ lực hết mình thì thành quả họ đạt được còn nhiều hơn nữa.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi nhờ có sự trợ giúp của quý nhân nên có thể vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Dù làm công việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, từ đó thu được kết quả rất tốt. Sắp tới đây, con giáp này đón nhiều cơ hội mới phát triển cũng như tin vui trong sự nghiệp.

con giap may man 1
Từ ngày 10/6 đến 19/6, với những nỗ lực và thành tích mà Mùi đã đạt được, con giáp này sẽ được cân nhắc vào những vị trí tốt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày 10/6, Số Mệnh An Bài, 3 con giáp này tiền đồ xán lạn, ăn nên làm ra, công danh sự nghiệp huy hoàng, tài chính bùng nổ, may mắn tràn trề

Bước qua ngày 10/6, Số Mệnh An Bài, 3 con giáp này tiền đồ xán lạn, ăn nên làm ra, công danh sự nghiệp huy hoàng, tài chính bùng nổ, may mắn tràn trề

Tử vi 12 con giáp có nói, số mệnh 3 con giáp này đã an bài trước, đường công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vận trình hanh thông suôn sẻ, cầu được ước thấy, tiền tài vững mạnh khi bước qua ngày 10/6.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 10/6 tử vi ngày 10/6/2022 tử vi 10 ngày tới tử vi hôm nay 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 3 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 35 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 25 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 17 giờ 50 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 25 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10