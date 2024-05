Từ nay tới cuối tháng 4 Âm lịch: 3 con giáp được hưởng lộc dai dẳng, ngồi mát ăn bát vàng, mỗi ngày đều có cơ hội thu tiền tỉ

Trong giai đoạn tiếp theo, người tuổi Ngọ sẽ như được thần may mắn chọn mặt gửi vàng, tiền bạc sẽ "chảy vào nhà như suối", tạo nền tảng vững chắc cho một cuộc sống dư dả và sung túc.

Ngọ có vận may liên tục. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Năm Giáp Thìn là năm tuổi của những người tuổi Thìn. Tuy nhiên, mỗi một thử thách đến với họ đều kèm theo những cơ hội. Nếu biết tận dụng, nắm bắt thời cơ, đồng thời phát huy những thế mạnh của mình thì tuổi Thìn vẫn có thể nắm trong tay vận mệnh của bản thân và gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Ngoài ra, tuổi Thìn vẫn có 3 cát tinh quan trọng hộ mệnh là sao Đường Phù, sao Tuế Giá và sao Hoa Cái nên con đường học vấn và quan lộ của họ được cho là sẽ vô cùng tươi sáng.

Sao Đường Phù được liệt kê vào nhóm sao quý, là cát tinh đại diện cho những điều tốt lành về vấn đề đất đai, chủ về may mắn, phước lộc. Dù không phải là ngôi sao lớn và ít được biết đến, tuy nhiên Đường Phù vẫn là sao có vai trò và những ảnh hưởng nhất định trong cuộc đời một người khi xuất hiện trong lá số tử vi.

Trong khi đó, sao Tuế Giá lại hỗ trợ khá nhiều cho tuổi Thìn họ trên con đường công danh, sự nghiệp, giúp họ có được sự tín nhiệm của cấp trên, đồng nghiệp và đối tác.

Cuối cùng, sao Hoa Cái chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời.

Tử vi học có nói, từ nay tới cuối tháng 4 Âm lịch sẽ là lúc vận may của người tuổi Thìn nở rộ và họ sẽ nhìn ra những dấu hiệu khởi sắc về tài chính, cuộc sống ngày càng thịnh vượng hơn.

Vận may của người tuổi Thìn sẽ nở rộ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người bạn sinh năm Tuất cũng có vận may tốt trong thời gian từ nay tới cuối tháng 4 Âm lịch. Những người bạn của chó là những người trung thành, đáng tin cậy, ngay thẳng và có mối quan hệ tốt giữa các cá nhân.

Nửa cuối năm, vận mệnh sự nghiệp của họ dần được cải thiện, sự nghiệp phát triển suôn sẻ. Tại nơi làm việc, những người bạn tuổi Tuất có thể phát huy tối đa lợi thế của mình và đạt được kết quả xuất sắc, từ đó có cơ hội thăng tiến, tăng lương.

Về mặt may mắn tài chính, thành tích của họ cũng rất bắt mắt. Không chỉ vận may tài chính tích cực ổn định mà họ còn có một phần may mắn tài chính mạnh mẽ, giúp họ dễ dàng gặt hái được những vận may.

Tuất sẽ có may mắn tài chính. Ảnh minh họa: Internet

Bài viết mang tính tham khảo.