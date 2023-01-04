Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, 3 con giáp được Thần Phật che chở, mưa vàng lũ bạc đổ ập về, tiền cuộn cao như núi

Tâm linh - Tử vi 04/01/2023 08:56

Tử vi có nói, từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023 sẽ xuất hiện những cơ hội may mắn tột đỉnh về tiền bạc, 3 con giáp sau sẽ nhanh chóng trở nên giàu có, sung túc.

Tuổi Dậu

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, tuổi Dậu được Thần tài ưu ái trong cả trong công việc và cuộc sống, thường xuyên gặp được quý nhân trợ giúp, tài lộc dồi dào, viên mãn. Đặc biệt, những người tuổi Dậu làm về kinh doanh sẽ mở rộng phạm vi và thu về những thành tựu rực rỡ. Họ cũng là những người rất nhanh nhạy và giỏi tính toán, vì thế khi cơ hội đến, tuổi Dậu thường sẽ biết cách nắm bắt và đạt được những kết quả đáng ngưỡng mộ.

Theo các chuyên gia phong thủy, có 1 số con giáp tuổi Dậu còn gặp được quý nhân, nắm trong tay cơ hội đổi đời, trong số đó có tuổi Dậu. Sau khi gặp may mắn liên tiếp, tuổi Dậu lại có thêm cơ hội chốt hạ, giúp thay đổi tình hình tài chính đón thời gian sung túc. 

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, 3 con giáp được Thần Phật che chở, mưa vàng lũ bạc đổ ập về, tiền cuộn cao như núi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Do có hạn Thái tuế nên tuổi Tuất gặp phải 1 số thách thức trong sự nghiệp cũng như các mối quan hệ trong thời gian qua nếu không cẩn thận sẽ dễ bị tiểu nhân quấy phá, làm ảnh hưởng tới tâm trạng cũng như việc kiếm tiền của họ. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, tuổi Tuất cũng nhận được sự trợ giúp của quý nhân.

Tử vi học có nói, từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023 rất đáng mong chờ của tuổi Tuất, là lúc những nỗ lực trước đây của họ đơm hoa kết trái. Để có thể gặt hái nhiều thành công và gia tăng tài lộc trong thời gian này, tuổi Tuất được khuyên nên rèn giũa các kỹ năng trong công việc, bên cạnh đó là lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, không tiêu xài hoang phí, dùng 1 phần lợi nhuận để tái đầu tư thì sẽ tốt hơn.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, 3 con giáp được Thần Phật che chở, mưa vàng lũ bạc đổ ập về, tiền cuộn cao như núi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, từ công việc cho đến sức khỏe cũng như các mối quan hệ. Tuổi Tỵ sẽ có nhiều cơ hội để phát triển tài năng, từ đó nâng cao thu nhập cho bản thân họ. Nếu như trước đây họ còn băn khoăn, nghi ngại, thì đến năm nay, họ đã nhìn rõ những đường hướng và thẳng tiến tới mục tiêu của mình. 

Thời gian này, nhiều cơ hội tốt, tài lộc của tuổi Tỵ sau khi tạm thời im ắng bắt đầu bùng nổ trở lại. Đặc biệt, được trợ giúp bởi cát tinh Long Đức nên tuổi Tỵ dễ gặp được quý nhân trợ giúp trong sự nghiệp và chuyện kiếm tiền, hầu như làm gì cũng thành công rực rỡ. Chính vì thế, tuổi Tỵ được khuyên là nên dành nhiều tâm sức cho công việc hơn để nâng cao cơ hội tăng thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, 3 con giáp được Thần Phật che chở, mưa vàng lũ bạc đổ ập về, tiền cuộn cao như núi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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