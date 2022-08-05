Từ nay đến cuối tháng 8/2022: Top 3 con giáp CÔNG DANH THĂNG TIẾN, TÌNH DUYÊN THUẬN LỢI, GIÀU HẾT PHẦN CỦA THIÊN HẠ, mua nhà sắm xe trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 12:54

3 con giáp này RẤT LẮM TIỀN NHIỀU CỦA, GIÀU SANG nhất đời, người người ngưỡng mộ 1 BƯỚC LÊN TIÊN dù trước đó nghèo túng.

 

Tuổi Tỵ

Xem tử vi từ nay đến cuối tháng 8/2022, người tuổi Tị có tinh thần hứng khởi, vui vẻ nhiệt tình trong công việc, cũng nhờ thế mà phát huy được hết năng lực cá nhân cũng như thu hút được sự chú ý của quý nhân. Bản mệnh có thể đi theo con đường mình đã chọn, phát triển sở thích thành nghề nghiệp, kiếm thêm cơ may tài lộc chính từ chuyện mình yêu thích.

Con giáp này trong năm phúc khí dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn, nguồn thu nhập cũng ổn định mà không phải tốn nhiều công sức, không phải chịu quá nhiều cực khổ. Bản mệnh biết mình muốn gì và kiên trì theo đuổi mục tiêu, không ngừng học hỏi để tiến bộ, nhờ thế mà càng đi càng xa, càng tiến càng nhanh.

Tuy nhiên, nếu xét về nguồn thu chính và nguồn thu phụ thì năm này Tỵ vẫn nên chú tâm vào công việc chính, bởi đó mới là thứ đem về thu nhập ổn định cho họ. Nên sắp xếp xây dựng phương hướng và kế hoạch phát triển trong tương lai, có vậy mới giữ được tài lộc bền lâu, giữ được tiền trong lòng bàn tay.

Từ nay đến cuối tháng 8/2022: Top 3 con giáp CÔNG DANH THĂNG TIẾN, TÌNH DUYÊN THUẬN LỢI, GIÀU HẾT PHẦN CỦA THIÊN HẠ, mua nhà sắm xe trong tầm tay - Ảnh 1
Xem tử vi từ nay đến cuối tháng 8/2022, người tuổi Tị có tinh thần hứng khởi, vui vẻ nhiệt tình trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Từ nay đến cuối tháng 8/2022 là tuổi Mão. Tuổi Mão sẽ được đón cát tinh Điêu Thần, tài vận vượng phát, cầu tài đắc tài, chỉ cần bỏ công sức, tập trung, tích cực chủ động trong mọi việc đều được trả công xứng đáng bằng những khoản thu nhập hậu hĩnh.

Trong khoảng thời gian này, tuổi Mão kiếm tiền được là nhờ dựa vào các mối quan hệ vượng phát của mình. Trong sự nghiệp sẽ có quý nhân tương trợ, mọi việc đều có người dẫn đường chỉ lối, khó khăn có người cùng tháo gỡ.

Được cấp trên tin tưởng, giao phó trọng trách, được đồng nghiệp tin yêu, công việc của tuổi Mão sẽ mang lại hiệu suất cao.

Tuổi Thìn

Tử vi từ nay đến cuối tháng 8/2022, vận thế của người tuổi Thìn vô cùng tốt. Con giáp này tiền bạc đầy tay, tài lộc dồi dào nhiều không kể xiết. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này những chú Rồng được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng vô cùng thuận lợi, mưu sự tất thành, dễ dàng thành công, dường như chẳng cần phải lo lắng gì nhiều.

Chuyện vui tới tấp đến không ngừng, biết bao người trông vào mà ngưỡng mộ vận may của người tuổi Thìn. Họ có những biểu hiện xuất sắc trong công việc mà có được sự công nhận, tán thưởng của cấp trên, tiền đồ hanh thông rộng mở, sáng lạng vô cùng.

Đường tình duyên của con giáp này cũng được quý nhân nâng đỡ nên người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp, kết đôi chung bước trên chặng đường đời. Tình tiền đều đủ hết, tài lộc thăng cấp đại phát, quả là hiếm có người nào sánh được bằng người sinh năm Thìn này.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Đúng ngày mai 5/8: TOP 3 con giáp có tin vui tài lộc, vận trình tỏa sáng, công danh xán lạn, bản mệnh 'nằm im' cũng có của ăn của để, nửa đời sau giàu nứt đố đổ vách

Đúng ngày mai 5/8: TOP 3 con giáp có tin vui tài lộc, vận trình tỏa sáng, công danh xán lạn, bản mệnh 'nằm im' cũng có của ăn của để, nửa đời sau giàu nứt đố đổ vách

Tử vi dự đoán 3 con giáp có tin vui tài lộc vào ngày mai 5/8, công danh xán lạn, bản mệnh nằm trên đống vàng, may mắn hanh thông, vận trình tỏa sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi thìn

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 5 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng