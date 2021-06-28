Từ nay đến cuối năm: 3 tuổi hồng phúc tề thiên, tài vận đỏ như son, tiền đồ xán lạn, chỉ đợi thu về khối TÀI SẢN khủng

Tâm linh - Tử vi 28/06/2021 13:26

Sau bao tháng ngày cố gắng phấn đấu trong công việc cuối cùng bạn cũng thu về thành công vượt bậc. Tử vi ngày mới cho hay, những con giáp này được cát tinh soi chiếu, thần may mắn bám gót, chỉ ngồi đợi nếm quả ngọt thôi nhé.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý khá bướng bỉnh. Đó vừa là nhược điểm nhưng cũng vừa là ưu điểm. Vì bướng bỉnh nên họ không chịu thua kém người khác. Và vì thế nên trong công việc họ cũng luôn nỗ lực hết mình. Sự bướng bỉnh cũng khiến con giáp nghiêm khắc với bản thân mình. Vì chịu khó học hỏi nên sự nghiệp của họ phát triển khá tốt. Tất nhiên cũng phải công nhận tài năng của người cầm tinh con Chuột. Họ có tư duy rõ ràng, có khả năng phân biệt và thuyết phục mạnh mẽ. Từ đây đến cuối năm, bạn dễ dàng nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của cấp trên tại đơn vị công tác. Vì công việc đang trên đà thuận lợi nên con giáp may mắn chỉ cần chăm chỉ thêm một chút là sẽ thu về cho mình khối tài sản đáng kể. Nhưng hãy nhớ tiết kiệm và chi tiêu hợp lý nhé.

tu vi ngay moi 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Những người tuổi Thân thường dũng cảm, tự tin. Một khi đã mong muốn điều gì họ sẽ nỗ lực hết mình để giành lấy. Trong lĩnh vực chuyên môn họ tỏ ra là những người tài giỏi và thường nắm giữ những vị trí cao. Nhờ sự phù hộ của cát tinh nên vận trình công việc của người tuổi Thân trong thời gian này đặc biệt hanh thông. Họ lại được quý nhân giúp đỡ nên thu về những khoản tiền không hề nhỏ. Từ giờ đến cuối năm vận trình công việc của bạn khá thuận lợi. Những cơ hội mới sẽ mở ra trước mắt con giáp may mắn và họ có cơ hội tăng lương, thăng chức hoặc có nhiều dự án thu về lợi nhuận cao. Điều này cũng hoàn toàn xứng đáng bởi người tuổi Thân luôn luôn nỗ lực trong công việc. Sắp tới bạn sẽ nhận được món quà bất ngờ từ nửa kia của mình. 

tu vi ngay moi 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới trong năm nay con giáp này gặp được nhiều may mắn do thần may mắn ưu ái quấn chân. Tuổi Sửu gặp nhiều điều tốt lành, hạnh phúc lại được thêm quý nhân giúp đỡ trong công việc nên cuộc sống khá thuận buồm xuôi gió. Tài lộc của bạn sẽ còn hanh thông hơn vào tháng 7 này. Các cơ hội liên tiếp mở ra khiến con giáp may mắn tăng thêm quyền lực. Cơ hội thăng tiến, tăng lương nằm trong lòng bàn tay. Vì có nhiều ý tưởng táo bạo nên họ cũng được lãnh đạo và người lớn tuổi chú ý. Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Sửu có quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp rắc rối thì vẫn sẽ được giải quyết ổn thỏa. Không chỉ vậy, cơ hội may mắn đến nhiều không kể xiết, có thể trúng số bất ngờ trong tương lai.

tu vi ngay moi 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Trong vòng 77 ngày tới: Thần Tài chặn cửa, 3 tuổi may mắn hút hết của nả thiên hạ, tủ đầy TIỀN VÀNG, tiền đồ phất lên như diều gặp gió

Trong vòng 77 ngày tới: Thần Tài chặn cửa, 3 tuổi may mắn hút hết của nả thiên hạ, tủ đầy TIỀN VÀNG, tiền đồ phất lên như diều gặp gió

Theo tử vi ngày mới, trong những ngày tới các con giáp này sẽ công thành danh toại, tiền bạc về như nước có thể tiêu xài thả ga và có quý nhân giúp đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi may mắn 12 con giáp may mắn xem tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc