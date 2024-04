Từ nay 21/4 đến 30/4, 3 con giáp tiền của dồi dào, giàu có nhất vùng, số mệnh thăng hoa, thu nhập tăng gấp bội

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời gian này, người tuổi Dậu được thần may mắn chiếu mệnh, vận may phát tài ngàn năm có một tới tay. Năm 2024, dù tuổi Dậu có đường sự nghiệp may mắn, vận trình tốt, cuộc sống của người tuổi Dậu lại gặp nhiều trắc trở.

Thời gian tới, vận khí liên tục khởi sắc, những ngày tháng khó khăn của Tài Tuế sắp đi qua, vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc sẽ thu về, vận khí tốt lành sẽ đến với cả gia đình, người tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội để tài lộc dồi dào, thu về lợi nhuận khổng lồ, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu một ngày nhiều năng lượng tích cực. Thời gian này tuổi Sửu biết cảm thông cho người mình yêu, sự bao dung của bạn làm cho mối quan hệ lâu dài.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu đang nỗ lực thực hiện nhiều mục tiêu.

Tình cảm: Trong tình yêu, cả hai yêu thương và thành thật với người mình yêu.

Tài lộc: Về mặt tài chính, dựa vào thị trường, đầu tư tài chính đúng mức.

Sức khoẻ: Chăm lo sức khoẻ tinh thần tốt, luôn có sự để tâm vào bữa ăn hằng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.